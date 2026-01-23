Royal Caribbean negocia incentivos fiscales para reinvertir

Perfect Day México contempla una inversión cercana a mil millones de dólares y se perfila como uno de los proyectos en tierra más ambiciosos de Royal Caribbean Group. [Fotografía. Karla Rodríguez]

La inversión de Royal Caribbean Group en Perfect Day México avanza en paralelo a negociaciones con autoridades de los tres niveles de gobierno para estructurar incentivos fiscales que permitan ampliar el impacto económico y ambiental del proyecto en Mahahual, Quintana Roo, también conocido como Costa Maya.

La compañía busca que cualquier beneficio obtenido se traduzca directamente en mayor capacidad de reinversión local, particularmente en infraestructura, servicios públicos y recuperación ecológica.

“Sí estamos trabajando en un paquete de incentivos fiscales que todavía no hemos logrado finalizar, pero buscamos con las autoridades federales, estatales y municipales obtener algún beneficio que en realidad es solamente para tener más disponibilidad para poder reinvertirlo en la misma zona”, señaló Ari Adler, presidente de Royal Caribbean Group en México, al referirse a las conversaciones en curso con el sector público y al encuadre del proyecto dentro del Plan México del gobierno federal.

Perfect Day México contempla una inversión cercana a mil millones de dólares y se perfila como uno de los proyectos en tierra más ambiciosos de Royal Caribbean Group. La compañía estima que en la fase de construcción se generarán alrededor de 3 mil empleos temporales, además de entre 8 mil y 10 mil puestos indirectos, mientras que en la etapa de operación se crearán empleos permanentes en una escala similar.

“Durante el proceso de construcción estimamos cerca de 3 mil empleos temporales y, una vez en operación, una cantidad comparable de puestos permanentes, además de miles de empleos indirectos que se detonarán en la región”, señaló Ari Adler, directivo de Royal Caribbean Group en México.

Perfect Day México El proyecto Perfect Day México se desarrolla mayoritariamente sobre suelo ya impactado y la mitad del predio será a conservación. [Fotografía. Karla Rodríguez]

El diseño de Perfect Day México, aseguró, parte de un diagnóstico ambiental que reconoce impactos previos en la zona.

De acuerdo con la empresa, cerca de 50 por ciento del predio adquirido en Mahahual corresponde a áreas previamente impactadas, donde se concentrará el desarrollo turístico, mientras que el resto será destinado a conservación y restauración.

“De la reserva que compramos, prácticamente 50 por ciento es área ya impactada, que es donde vamos a desarrollar. El resto del terreno lo adquirimos para restauración, no solo para conservarlo, sino para llevarlo al mejor estado posible, recuperando la continuidad hidrológica, el mangle y el entorno ambiental.”, dijo.

Esto incluye la rehabilitación de manglares, la recuperación de la continuidad hidrológica y la sustitución de infraestructura obsoleta que genera afectaciones ambientales.

La apuesta es que el nuevo destino no funcione como un enclave aislado. Royal Caribbean prevé una derrama económica extendida hacia la comunidad de Mahahual, con inversiones en servicios básicos, tratamiento de agua, manejo de residuos y equipamiento urbano, además de la creación de empleos directos e indirectos tanto en la etapa de construcción como en la operación.

En este contexto, Jay Schneider, Chief Product Innovation Officer de Royal Caribbean Group, subrayó que la estrategia de la empresa se centra en modernizar infraestructura existente y revertir daños acumulados.

“La gran mayoría de las áreas donde estamos interviniendo ya estaban impactadas. Nuestro enfoque es reemplazar sistemas antiguos que hoy contaminan, por tecnología moderna que permita restaurar el ecosistema y acompañar el crecimiento de visitantes sin ampliar la huella ambiental”, explicó.

Ari Adler, presidente de Royal Caribbean Group en México y Jay Schneider, Chief Product Innovation Officer. [Fotografía. Karla Rodríguez]

Schneider detalló que el proyecto contempla sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales —similares a los utilizados en otros desarrollos del grupo—, programas de manejo integral de residuos y estándares de construcción con alta resiliencia climática.

“No se trata solo de atraer más personas, sino de hacerlo corrigiendo déficits históricos de infraestructura que hoy afectan tanto a la comunidad como al entorno”, añadió.

Royal Caribbean estima que Perfect Day México será uno de sus proyectos en tierra más relevantes a nivel global y que, hacia el final de la década, México podría convertirse en su principal mercado en términos de visitantes y satisfacción.

La empresa confía en que la combinación de incentivos fiscales, inversión privada y colaboración comunitaria permita que Mahahual transite de un destino de paso a un polo turístico con desarrollo económico más diversificado y sostenible.

Jay Schneider, explicó que el crecimiento proyectado de visitantes en Mahahual no parte de una ampliación física del puerto, sino de una optimización en su uso.

Actualmente, el destino recibe alrededor de 2.1 millones de pasajeros al año, cifra que la compañía prevé elevar gradualmente hasta 4 o 5 millones de visitantes anuales, conforme aumente el número de días de operación y la eficiencia logística en la llegada de cruceros, manteniendo la capacidad instalada existente.