Viajamos en el Disney Destiny, el nuevo crucero de Disney inspirado en héroes y villanos

Viajamos al nuevo crucero de Disney, el Disney Destiny cuya temática es héroes y villanos. Este barco, que es el más nuevo de la flota, zarpa con nuevas atracciones, shows y sorpresas.

El crucero zarpa desde Fort Lauderdale y una vez a bordo, la magia de Disney se presenta en todos los detalles del barco, desde su oferta de entretenimiento y comida, hasta las habitaciones, las alfombras y las cubiertas.

Probablemente esa es una de las grandes maravillas del Destiny, que la magia se impregna en todos los momentos desde que subes hasta que desciendes del barco.

Comida y bebida

Este nuevo crucero le apuesta a la teatralidad también mientras se come y se bebe. Uno de los nuevos atractivos es Pride Lands: Feast of the Lion King, una cena inmersiva con números musicales del clásico de Disney: El Rey León.

Para vivir la emoción de los superhéroes, el barco cuenta con World of Marvel, otro restaurante inmersivo basado en la famosa franquicia. También cuenta con 1923, un lugar que transporta al centro de la creatividad con sketches de los personajes más famosos de Disney.

La vida nocturna y de adultos cobra un nuevo sentido con los bares a bordo. Por un lado está De Vil’s, un piano bar inspirado en Cruella de Vil; a un costado se encuentra the Haunted Mansion Parlor, con tragos y ambiente tenebroso pero chic.

De Vil’s, Disney Destiny An evening at De Vil’s piano lounge on the Disney Destiny is a lavish affair emblematic of the bar’s namesake, the fabulously over-the-top villain Cruella de Vil of Walt Disney Animation Studios’ “One Hundred and One Dalmatians” and the acclaimed 2021 live action film. Amid sultry tunes from the spotted piano, guests can wind down in style with trendy martinis, chic cocktails, and glamorous wines and bubblies. (Steven Diaz, photographer)

Además, The Sanctum transporta al místico mundo de Dr. Strange y un ambiente más relajado se encuentra en Cask and Cannon, un bar de Piratas del Caribe.

La alta cocina tiene espacio en todos los barcos de Disney y el Destiny no es la excepción. Cuenta con The Rose, inspirado en La Bella y la Bestia y Palo Steakhouse, un restaurante de alta gastronomía, ambos con diseños elegantes y tranquilos.

Entretenimiento

Los shows a bordo del Destiny tienen la calidad de cualquier puesta en escena de Broadway. Hércules hace su debut en este nuevo barco con una producción magnífica, un diseño de escenario y marionetas que quitan el aliento y las famosas canciones de la película.

Hércules, Disney Destiny “Disney Hercules” is a brand-new, Broadway-style retelling of the Walt Disney Animation Studios film developed exclusively for the Disney Destiny. Embodying the ship’s theme of “heroes and villains,” the show features jaw-dropping puppetry to represent the mythological behemoths that Hercules must defeat to fulfill his hero’s journey, such as the multi-headed Hydra monster. (Disney)

En el crucero también se puede ver Frozen, un musical basado en la película que tampoco se queda atrás en cuanto a los escenarios y calidad vocal y artística de los integrantes del elenco.

Vale la pena mencionar que los personajes de películas y caricaturas de Disney hacen apariciones en distintas partes del barco, por lo que es importante mantenerse alerta o al pendiente de la app para verlos,

En este barco de Disney también se celebra la clásica noche de piratas que otros cruceros de la marca tienen, es el único crucero del caribe que cuenta con lanzamiento de fuegos artificiales y ofrece más shows en cubiertas o en el Grand Hall. Vale la pena asistir a todos.

Tranquilidad a bordo

Algo que resalta del Disney Destiny (y cualquier otro barco de la flotilla) es su capacidad de ofrecer entretenimiento maravilloso y tranquilidad al mismo tiempo.

Si bien es cierto que los restaurantes, bares y zonas comunes del barco son coloridas y divertidas, también es cierto que los camarotes son espacios tranquilos y sin ruido donde se puede descansar tranquilamente.

Camarote Disney Destiny In royal suites of heroic proportions, guests on the Disney Destiny are empowered by epic stories to embrace their own destinies. Celebrating the majestic powers and noble heroism at the heart of Disney Animation’s “Hercules,” the Hero Suites are inspired by the film’s Greco-Roman architecture, colors and patterns. (Disney)

Están diseñados con colores más tenues y ambientes más cálidos sin perder los toques de la temática del barco, son espaciosos, cómodos y funcionales para disfrutar también de un descanso reparador.

El crucero también ofrece zonas solo para adultos, un spa que además de tratamientos maravillosos cuenta con vistas impactantes al océano, gimnasio y espacios reservados para la calma.

Castaway Cay y zonas exclusivas

El itinerario del Disney Destiny incluye una para en la isla privada de Disney, en ella se puede comer y beber pero además ofrece la posibilidad de hacer snorkel y descubrir personajes debajo del mar, acudir a la zona de adultos para relajarse en la playa, rentar bicicletas, correr en un circuito, comprar mercancía exclusiva y más.

Los pasajeros de cualquier edad encuentran en el crucero algo que hacer. Por un lado está It`s a Small World, un espacio para niños preescolares; Disney’s Oceaneer Club, exclusivo para niños, con apariciones de personajes y salas temáticas de películas; Vibe, para pasajeros entre 14 y 17 años y Edge, un club con juegos para de adolescentes.