‘FIFA nos ha reconocido’: Mikel Arriola vislumbra candidatura de México para recibir el Mundial de Clubes 2029

Mikel Arriola levanta la mano para que México reciba el Mundial de 2029 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

¿México levanta la mano con una posible candidatura para el próximo Mundial de Clubes? Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reconoció que el país cuenta con los elementos presentar una candidatura para albergar este torneo de la FIFA en 2029, luego del estreno del gustado nuevo formato de 32 equipos en 2025.

El directivo señaló que México mantiene respaldo de la FIFA gracias a la organización de competencias internacionales, más allá del Mundial 2026, y recordó que el país también participa en la candidatura conjunta para el Mundial Femenil de 2031 junto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

¿México quiere organizar el Mundial de Clubes 2029?

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de recibir el Mundial de Clubes de 2029, Mikel Arriola aseguró que México cuenta con elementos para competir por la sede del torneo, que aún no tiene anfitrión definido.

El dirigente recordó que México busca albergar entre 37 y 38 partidos del Mundial Femenil de 2031 dentro de la candidatura compartida con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

Además, destacó la reciente designación de México como sede del Premundial Sub-20 de Concacaf, torneo que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto de este año y que otorgará cuatro boletos para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 y uno para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mikel Arriola es Comisionado de la FMF. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

“Es otro elemento adicional que FIFA nos ha reconocido y también Concacaf”, expresó Arriola, quien actualmente es vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes en la FIFA.

El directivo añadió que el posible crecimiento en cuanto a competidores en el Mundial de Clubes abre la posibilidad de que México presente formalmente una candidatura.

De momento, solo Cruz Azul —campeón de Concachampions 2025— tiene boleto al Mundial de Clubes 2029 por Concacaf; el segundo invitado se decidirá en la final Toluca vs. Tigres.

Países interesados en el Mundial de Clubes 2029

Hasta ahora, existen reportes sobre posibles candidaturas de países como Alemania, Australia, Brasil, Qatar, Estados Unidos e Inglaterra para organizar el Mundial de Clubes 2029.

Además, y con cierta ventaja, España, Portugal y Marruecos podrían impulsar una candidatura conjunta, en lo que sería una prueba rumbo al Mundial de 2030.

Si México es candidato para el Mundial de Clubes 2029, competiría con posibles coaliciones, como la que recibirá Copa Mundial de la FIFA en 2030. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

FIFA analiza ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos

De acuerdo con un reporte publicado por The Guardian en febrero pasado, la FIFA avanza en su intención de ampliar el Mundial de Clubes de 32 a 48 participantes a partir de la edición de 2029.

Según el diario británico, la UEFA habría mostrado disposición para respaldar el proyecto después de mejorar la relación entre Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, presidentes de ambos organismos.

Inicialmente, el organismo europeo rechazaba la expansión por considerar que un torneo más grande podría afectar el valor deportivo y comercial de la Champions League.

Uno de los puntos clave en las negociaciones sería mantener el Mundial de Clubes con periodicidad de cuatro años y evitar que se juegue cada dos años, propuesta que había sido impulsada por el Real Madrid durante conversaciones con FIFA en 2025.

El reporte también señala que una eventual expansión beneficiaría principalmente a los clubes europeos, ya que los cupos de UEFA pasarían de 12 a 16 equipos.