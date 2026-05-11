México Canta: ¿Cómo competir en el programa presentado por Junior H y Majo Aguilar en la mañanera?

Majo Aguilar y Junior H estuvieron en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Majo Aguilar y Junior H en la mañanera de Claudia Sheinbaum, donde se dieron más detalles acerca de la segunda edición de México Canta y también se informó sobre cómo registrarse para competir.

El objetivo del concurso “ha sido siempre impulsar nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación, misoginia, racismo”, declaró la presidenta mexicana durante la conferencia matutina de este 11 de mayo.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Junior H, cantante de corridos tumbados, y de Majo, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes estuvieron en Palacio Nacional durante el anuncio.

Junior H y Majo Aguilar acompañaron a Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este lunes. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo es el registro para el concurso de México Canta?

El registro para la segunda edición del concurso ya está habilitado en el link de la página oficial de México Canta, el cual comenzó este 11 de mayo.

Una vez dentro de la página debes ubicar la pestaña “Regístrate” y al dar clic te van a solicitar tener listo los siguientes requisitos:

Foto personal o del proyecto musical

Video donde el interesado en concursar cante o toque. Importante: El video debe tener la misma canción con la cual vas a participar.

Una identificación oficial vigente (puede ser INE, pasaporte, licencia o acta de nacimiento).

Posteriormente se desglosa un formulario donde se te solicitan datos personales como nombre, redes sociales y un correo electrónico.

Al finalizar debes dar clic en la opción “siguiente” que se encuentra en la esquina inferior derecha de la página web.

El sitio para realizar el registro va a estar habilitado hasta el 10 de junio, pero no se revelaron los horarios del cierre de la plataforma.

Junior H promovió la inscripción a México Canta. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuáles son los requisitos para concursar en México Canta?

La segunda edición de México Canta, promovida por Junior H, solicita a los interesados cumplir con ciertos requisitos para poder participar, siendo uno de los principales el tener un rango de edad entre los 18 y 29 años, pues es un concurso dedicado a los jóvenes.

El resto de las condiciones son las siguientes:

Ser de nacionalidad mexicana o nacer en EU, pero tener raíces mexicanas demostrables.

Los participantes pueden interpretar una canción de autores famosos, pero solo en la primera etapa de preselección virtual.

Para concursar, se debe de contar con un tema propio. En caso de no contar con una y avanzar a la semifinal, se designará una canción.

El video para el registro debe estar en formato MP4 y tener una duración máxima de 2 minutos 30 segundos.

Contar con disponibilidad de tiempo para ensayos y grabaciones presenciales en caso de resultar seleccionado.

En caso de participar en la primera edición, no puedes volver a concursar si llegaste al a semifinal.

No está permitido el uso de la Inteligencia Artificial en ningún momento.

Se prohibie playback

Queda estrictamente prohibido el material discográfico con temas relacionados a la apología de la violencia o el consumo de drogas.

¿Qué es México Canta?

México Canta es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, donde invita a los jóvenes a concursar con canciones propias que no tengan relación con temas de narcotráfico, violencia, consumo de drogas o misoginia.

Todo al mismo tiempo que busca fortalecer el vínculo de los jóvenes con los diferentes géneros de la música mexicana.

Claudia Sheinbaum anunció la segunda edición de México Canta. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Junior H en su visita a la mañanera de Claudia Shienbuam?

El cantante Junior H estuvo en la mañanera de Claudia Sheinbaum, donde interpretó una canción, pero también mandó un mensaje en el cual aseguró que sus primeros temas tipo narcocorridos como ‘El Azul’, tema en el que colaboró con Peso Pluma, no reflejan su actual ideología en la música.

“Yo empecé muy joven, nunca imaginé donde podría llegar. En mis inicios algunas de las historias contadas no reflejaron un mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones (...) La música implica una responsabilidad cuando te escuchan millones, lo que dices si influye en cómo construyen su futuro”, declaró.