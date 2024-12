Canciones donde Peso Pluma le canta al Cártel de Sinaloa y ‘el Chapo’: De ‘LA PEOPLE II’ a ‘El azul’

¡Chachauuu! En los últimos años, el género de los corridos tumbados creció exponencialmente, y derivado de este nacieron los corridos bélicos, y Peso Pluma es uno de los exponentes más importantes a nivel nacional e internacional.

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, canta una fusión moderna de narcocorridos tradicionales con elementos de música urbana como el trap y el reguetón, y en ellos menciona a personajes clave del tráfico de drogas; no de forma explícita, pero sí con claras referencias a figuras como Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, que es al principal que le canta.

Sin embargo, el artista ha señalado en entrevistas que su objetivo principal es contar historias más que glorificar el narcotráfico, pese a que en la mayoría de sus canciones se hace apología a esta actividad ilícita.

Peso Pluma es un cantante mexicano reconocido por hacer narcocorridos o corridos bélicos. (Foto: Bloomberg / Instagram @pesopluma)

Canciones y menciones de Peso Pluma al narcotráfico

En gran parte de sus canciones, Peso Pluma no solo describe este estilo de vida en el que el dinero, enemigos y armas abundan, también relata historias de personajes ligados al narcotráfico, incluyendo a líderes de ciertos cárteles.

Algunos de los temas más populares del ‘Doble P’ en los que se refiere al ‘Chapo’ Guzmán, ‘Los Chapitos’, ‘El Piyi’ y otros personajes importantes del tráfico de drogas y estupefacientes en México, Estados Unidos y el mundo en general, son las siguientes.

Peso Pluma menciona a 'El Piyi' en una de sus canciones. (Foto: Especial El Financiero)

‘El Belicón’, con Raúl Vega - ‘El Nini’

Esta es una de las más representativas de Peso Pluma en cuanto a canciones con referencias al narcotráfico. Relata la vida de un sicario, destacando temas como el poder, los enfrentamientos y la lealtad en un ambiente peligroso.

Aunque no lo hace de forma explícita, en esta menciona a Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, al que conocen con varios apodos, como ‘El 19′, que se menciona en la canción:

"19 por los radios / De alta frecuencia los aparatos / Esperando la orden del señor“.

‘El Nini’, capturado en 2023 en Culiacán, se desempeñó como jefe de seguridad de Los Chapitos, y a él se le atribuye el Culiacanazo, un operativo fallido de 2019 en el que buscaban a Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’. Y este hecho también se mencionaría en la canción.

“Soy el belicón / El que no se mueve sin traer un convoy / El que de la cabina navega el control / 2019, claro les quedó / Que aquí mando yo".

‘Siempre Pendientes’, con Luis R. Conriquez - ‘El Chapo’ Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, ‘El Piyi’, ‘El 09′ y ‘El 27′

La letra del corrido alude a una vida marcada por la vigilancia constante y los valores de lealtad y respeto en ese ámbito de distintas figuras relacionadas con el Cartel de Sinaloa, liderado por el ‘Chapo’ Guzmán al que hacen claras referencias.

“JGL / Traigo en las cachas orgullosamente / Mandan los jefes / Yo cuido el área, aquí nadie se mete".

Casi seguido de este, viene la mención a Mario Alexander Gámez, alias ‘El Piyi’; Néstor Isidro Pérez Salas ‘el 09′ y a Humberto Figueroa, conocido como ‘El 27′, todos jefes de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán y Los Chapitos.

“Cuido la plaza del señor Guzmán / Y al ‘Piyi’ traigo de anillo de seguridad (…) Haciendo verdes / Con la bandera del Iván, y vienen / Varias Cheyennes / Siguen las órdenes del 09 (…) Fórjense plebes / Que está tranquilo, dice ‘el 27′″.

‘LA PEOPLE’, con Tito Double P - Los Guzmán y ‘el 19′

Aunque a lo largo de este tema solo se hace mención una vez a la organización de los Guzmán y a ‘El 19′, habla de una persona que trabaja para ellos, a quienes les debe lealtad y respeto, además de todos los lujos de los que goza.

“‘El 19′ se les volvió a pelar / Viajen todos contentos por el general (…) Valen más que no me vuelvan a buscar / Qué me van a encontrar / La bandera aquí sigue siendo Guzmán / Lo vuelvo a recalcar”.

‘LA PEOPLE II’, con Tito Double P y Joel de la P - ‘El 19′, ‘El Piyi’ y ‘El 27′

En lo que podría tomarse como una continuación de ‘LA PEOPLE’, en ‘LA PEOPLE II’, Peso Pluma habla de Néstor Isidro Pérez Salas ‘El 19′, exjefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ que trabajó fielmente para los hijos del ‘Chapo’ Guzmán.

“Soy ‘El 19’ / Pa' no soltar los aparatos hubo razones y un buen respaldo / Por ahí me vieron y fue echando vergazos, rifle en el hombro”.

Se dice que esta canción tuvo relación con la captura en septiembre de ‘El Piyi’, mencionado en el tema al igual que ‘El 27′, a quienes ‘El Nini’ les pediría que ocupen su lugar tras su captura.

“A la capital le quitaron un hombre y a un buen elemento / Ni modo, así es esto, recuerden y atentos / Saben que se pueden abrir esas rejas de acero / ’27′ y ‘Piyi’, cuiden el terreno, la familia y a los viejos".

‘El Azul’, con Junior H - ‘El Chapo’ Guzmán

‘El Azul’ es una de las primeras canciones que posicionó a Peso Pluma en el gusto de la gente. Se trata de una colaboración con Junior H, cantante de corridos tumbados, en la que hacen una clara referencia a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“En la sangre traigo el 701 / Melena de león, pues vengo de uno / Siempre amafiado, pues no somos culos / Bajo perfil el chavalón y se le extraña / Aunque se fue, nunca se le olvida".

Algunos se preguntarán en qué momento mencionan al líder del Cártel de Sinaloa, y la respuesta es simple: el 701 está relacionado con ‘El Chapo’ Guzmán gracias a que la revista estadounidense Forbes lanzó en 2009 un listado de los hombres más ricos del mundo, donde ‘El Chapo’ ocupó precisamente el lugar 701.

Además, después de su fuga del Altiplano en 2015, algunas personas que simpatizan con él o son admiradoras de la llamada narcocultura, realizaron un movimiento llamado Imperio 701, con el que le mostraban su apoyo.

‘RUBICON’ - Iván Archivaldo Guzmán

La historia contada por la expareja de Nicki Nicole en este tema habla de un hombre que disfruta de muchos lujos gracias a su actividad dentro del narcotráfico, y aunque no dice explícitamente su nombre, se refiere a Iván Archivaldo ‘El Chapito’.

“Siempre a la orden y aquí voy a estar / Y para qué voy a hablar de más / Por ‘El Chapillo’ me han de apodar".

‘BELANOVA’ - Joaquín Guzmán Loera

De nueva cuenta, el exlíder del Cartel de Sinaloa y padre de ‘El Ratón', Ovidio Guzmán, se menciona en este tema por su apodo del ’701′, aunque también habla sobre los excesos y la vida llena de drogas de estos personajes.

“701 en la Super Güera / En los excesos me quedo / Bélico me muero".

‘El Gavilán', con Luis R Conriquez y Tony Aguirre - ‘El Chapo’, Iván Archivaldo Guzmán y ‘El Gavilán'

De nueva cuenta Guzmán Loera es protagonista de este corrido, al igual que su hijo Iván Archivaldo Guzmán, dos de los principales líderes del Cartel de Sinaloa y Los Chapitos.

Además menciona a un personaje que se hace llamar ‘El Gavilán', nombre de la misma canción. No se conoce su nombre de pila, pero se sabe que funge como nuevo jefe de plaza de Culiacán, protegiendo a Iván Archivaldo.

“Y pa' chambear con don Iván / Soy de la gente del Chapo Guzmán / No me muevan que me puedo enojar / Y me les presento, soy el Gavilán".

Otras canciones donde Peso Pluma habla del Cártel de Sinaloa y ‘Los Chapitos’

Diversos sicarios, jefes de seguridad y líderes del Cartel de Sinaloa y la facción de ‘Los Chapitos’ se mencionan en temas donde Peso Pluma canta, ya sea solo o con artistas como Luis R. Conriquez.

Además de las ya mencionadas, otros temas en donde el cantante de corridos bélicos hace apología del narcotráfico son:

‘GAVILÁN II' , con Tito Double P.

, con Tito Double P. ‘VINO TINTO’, con Natanael Cano.

¿Peso Pluma glorifica el narcotráfico?

A pesar de la temática de algunas de sus canciones, Peso Pluma ha declarado que su intención no es glorificar el narcotráfico, sino contar historias que reflejan una parte de la realidad social mexicana.

Sin embargo, el artista ha enfrentado críticas por abordar este tipo de temas en un contexto donde la violencia y el crimen organizado tienen un impacto significativo, e incluso recibido amenazas para tocar en sitios como Tijuana.