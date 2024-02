¿Qué pasó con Peso Pluma y Nicki Nicole? ‘Lo que se ama, se respeta’, dijo la cantante

“Yo de ahí me voy”, se puede leer en un mensaje que publicó Nicki Nicole en redes sociales que ha sido interpretado por sus seguidores como la revelación de su ruptura amorosa con el cantante Peso Pluma.

Desde que estrenaron la canción ‘Por las Noches Remix’, los fanáticos de Peso Pluma especulaban que tenía una relación amorosa con Nicki Nicole; sin embargo, no fue hasta el 3 de noviembre del año pasado que lo confirmaron con un beso que se dieron en un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Tras aquella revelación, ambos cantantes han presumido diferentes momentos de su relación en redes sociales, pero una nueva polémica podría haber resultado en su ruptura.

Peso Plauma con Nicki Nicole cuando grabaron 'Por las noches- Remix'. (Foto: Instagram / @nicki.nicole)

¿Qué pasó con Peso Pluma y Nicki Nicole?

Este 13 de febrero, en X, red social antes conocida como Twitter, ha circulado un video en el que aparece Peso Pluma caminando en un casino agarrado de la mano de una mujer.

Previo a la llegada del video, Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija, se encontraba en Las Vegas, Estados Unidos, por el Super Bowl LVIII, por lo que algunos internautas han señalado que podría tratarse de un casino en aquella ciudad.

Aunque en el clip el cantante solamente aparece caminando, algunos usuarios lo han criticado y otros lo han defendido con comentarios como: “no puede ser” y “eso no significa que sea infiel”.

El video que es viral de Peso Pluma agarrado de las manos con una mujer en Las Vegas. pic.twitter.com/MzQ73VhOGA — Martín Medina (@marrchino) February 13, 2024

A pesar de ello, a las pocas horas que surgió el video de Peso Pluma, Nicki Nicole borró las fotografías que tenía con el intérprete de ‘Ella baila sola’ y publicó el siguiente mensaje en las historias de su Instagram:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

Nicole agradeció a sus fanáticos por el apoyo que ha recibido, pero no especificó si aquel mensaje está relacionado con el video que surgió de Peso Pluma o si realmente terminaron su relación.

Por otra parte, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, pero no ha borrado ninguna de las fotografías que tiene con la cantante de Argentina.

Mensaje de despedida de Nicki Nicole. (Foto: Instagram / @nicki.nicole)

¿Cómo se conocieron Peso Pluma y Nicki Nicole?

De acuerdo con People, Peso Pluma y Nicki Nicole se conocieron mientras trabajaban en el sencillo de ‘Por las Noches Remix’.

“Yo fui hacer el video con ella en Chile... ahí fue que nos conocimos”, explicó Peso Pluma en una entrevista en la que habló sobre el proceso creativo de su canción.

Tras aquella colaboración, los famosos fueron captados juntos en un par de ocasiones, pero no fue hasta el concierto del Foro Sol que confirmaron su relación.

Peso Pluma no ha borrado sus fotografías con Nicki Nicole. (Foto: Instagram / @pesopluma)

La última aparición de Peso Pluma y Nicki Nicole como pareja fue en los premios Grammy de este año, que se celebraron la noche del pasado 4 de febrero.

Antes de que surgiera esta controversia, el pasado 10 de febrero, Nicki Nicole fue abordada en el aeropuerto de Los Ángeles por la influencer Nelssie Carrillo, quien le preguntó si tenía planes para el Día del Amor y la Amistad.

“Es algo que estamos planeando... me encantaría pasarlo con él (Peso Pluma)”, comentó Nicki Nicole en aquella ocasión.