Peso Pluma sobre su crecimiento musical: ‘Me llaman porque quieren hacer corridos’

La popularidad que ha tenido en los últimos meses Peso Pluma le ha generado al cantante de “corridos tumbados” liderar listas de éxitos y ser buscado por otros artistas para colaboraciones.

“Estoy muy contento de que mi música se esté haciendo mundial, creo que hemos dejado de lado el término ‘regional mexicano’ y ya solo es música mexicana. Ahora todos los artistas me llaman porque quieren hacer corridos”, le dijo a EFE.

Hassan Emilio Kabande Laija es el nombre real del joven de 23 años que se ha convertido en un fenómeno musical. Con tan solo 3 años en la industria, ha logrado posicionar su música entre las más escuchadas de las plataformas musicales y ha sido parte de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en cinco ocasiones, una marca nunca antes alcanzada por un mexicano.

“Hay muchas personas que abrieron el camino para que todo lo que estoy haciendo yo pueda ser así de grande. Muchas personas pavimentaron esa calle y ahora nosotros estamos en la nuestra, hacemos lo que nos toca hacer y lo que nos gusta”, agregó.

Uno de sus propósitos es romper el estigma de que los mexicanos no pueden hacer buen reguetón, por lo que se ha unido a Natanael Cano, Junior H, Blessd, Yng Lvcas, Ovy On The Drums y Jasiel Nuñez, con quien lanzó el sencillo ‘Rosa pastel’, por lo que adelantó que ya está planeando sus futuras colaboraciones.

“El crecimiento ha sido muy rápido, hemos vivido muchos cambios dentro del equipo y del proyecto, pero simplemente quiero seguir el camino que teníamos desde el principio, yo quiero hacer reguetón, rap, hip-hop sin olvidar nuestras raíces porque es lo que la gente está esperando”, expresó.

¿Qué pasó en la alfombra roja de los Latin AMA’s con Galilea Montijo?

Durante la alfombra roja este jueves como parte de la entrega de los Latin American Music Awards 2023 en Las Vegas, Estados Unidos, Galilea Montijo posaba para los fotógrafos cuando apareció el intérprete, que cuando fue reconocido por el público fue ovacionado con su apodo.

En ese momento, mientras esperaba, se ve cómo una persona ayuda a la conductora a bajar de la tarima. Luego de mandarle un beso, Galilea le dice: “Ahorita te veo, paisano”, aunque no obtuvo respuesta ya que aparentemente no la habría escuchado.

Posteriormente, el originario de Guadalajara tomó el protagonismo y el momento se convirtió en tendencia en redes sociales. Tal como lo hizo en Coachella 2023, Peso Pluma interpretó ‘Chanel’ junto a Becky G.

*Con información de EFE.