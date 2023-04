Bad Bunny ‘belicón’: Canta ‘AMG’ de Peso Pluma luego de conocerlo en Coachella 2023

¡Un crossover musical! Bad Bunny encabezó el festival Coachella 2023 y luego de ello publicó en Instagram un video donde canta el tema ‘AMG’ del cantante de ‘corridos tumbados’ Peso Pluma; además, circula un video donde se ve a ambas celebridades saludarse durante el concierto del ‘Conejo Malo’.

El Coachella es uno de los festivales más grandes del continente americano que tuvo su primera edición en 1999. Este año, el evento se caracterizó porque por primera vez contó con la presencia de un artista latinoamericano como headliner.

Asimismo, es la primera vez que una agrupación de k-pop, BLACKPINK, también aparece en el encabezado del festival. Una de las sorpresas fue la aparición de la banda Blink-182 que canceló su gira a México por una fractura que presentó el baterista Travis Barker.

Al ser uno de los festivales de música más grandes, es común que artistas y celebridades que se presentan convivan entre ellas. Tal es el caso de Bad Bunny y Peso Pluma que compartieron unos breves momentos durante el evento.

¿Bad Bunny y Peso Pluma se conocieron en Coachella?

La noche del pasado 14 de abril, Bad Bunny se presentó en uno de los escenarios principales del Coachella para cantar algunas de las canciones más populares de su álbum Un Verano Sin Ti.

En redes sociales, se viralizó un clip que muestra al ‘Conejo Malo’ caminar entre el público del Coachella cantando ‘Callaíta’ cuando de repente se detiene a saludar y abrazar a un individuo. De acuerdo con algunos internautas y las personas que grabaron el video, se trata de Peso Pluma.

Algunos internautas recordaron la ocasión en la que Peso Pluma comparó el éxito de su colaboración ‘AMG’ con el de Bad Bunny. En una de sus presentaciones a finales de enero, el cantante mexicano dijo lo siguiente:

“En todo México, somos los primeros que han puesto un corrido en el top uno superando al p*ndejo de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos la p*ta v*rga”.

Sin embargo, un día después se disculpó por sus declaraciones a través de sus redes sociales: “A Bad Bunny cuando quiera el viejo. Ustedes me ponen como el más malo de la película gente como si no tuviera margen de error, yo también me equivoco gente”.

Asimismo, en diferentes declaraciones el mexicano ha asegurado que el puertorriqueño es uno de sus ídolos:

“Bad Bunny es un ídolo, es mi ídolo, es el mejor reguetonero de la historia”, aseguró Peso Pluma el pasado 8 de abril cuando fue abordado por un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“¿Colaboración”, “se viene colab”, son algunas de las reacciones de internautas que aseguraron que les gustaría ver una canción entre Peso Pluma y Bad Bunny.

Bad Bunny canta una canción de Peso Pluma

A través de redes sociales, se han mostrado algunas fotografías que muestran a Bad Bunny y Peso Pluma convivir: se encuentran entre el público de uno de los conciertos tapando sus rostros con algunas prendas y lentes oscuros.

Este 15 de abril, Bad Bunny publicó una historia a su Instagram en el que aparece manejando un carrito de golf en un ambiente tropical. Lo que ha llamado la atención de sus seguidores es que aparece cantando las letras de ‘AMG’.

Aquel sencillo es uno de los más populares de Peso Pluma que lanzó en colaboración con Natanael Cano y Gabito Ballesteros el pasado noviembre de 2022.

¿Bad Bunny y Kendall Jenner vieron a la Rosalía?

¿'Conejo’ enamorado? A mediados de febrero, los fanáticos de Bad Bunny han especulado si se encuentra en una relación amorosa con la modelo Kendall Jenner.

Algunos medios internacionales aseguran que han visto a las celebridades ir a cenar, pero no han confirmado si están en una relación romántica. A pesar de ello, en redes sociales apareció un video que muestra a Kendall Jenner estar presente y bailar durante el concierto de Bad Bunny en Coachella.

Kendall Jenner fue vista bailar en el concierto de Bad Bunny en Coachella. (Foto: Tik Tok / @bad.bunny..tea)

La modelo estadounidense aparece utilizando un abrigo afelpado rodeada de lo que parece ser su equipo de seguridad sacando sus mejores pasos al ritmo de San Benito.

Asimismo, el día siguiente captaron a las celebridades como parte del público que estaba disfrutando de la presentación de la cantante Rosalía, quien se presentará el 28 de abril en el Zócalo de la CDMX.

En los videos y fotografías que han surgido en línea, se puede apreciar a Bad Bunny, quien aparece con una prenda sobre su rostro, y Kendall Jenner bailando.