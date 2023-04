Bad Bunny advierte en Coachella 2023 tras críticas: ‘No creas todo lo que escuchas’

El cantante Bad Bunny encabezó el festival Coachella 2023 en su primer día la noche de este viernes cuando subió al escenario y aprovechó para pronunciarse ante las críticas que ha recibido al ofrecer un concierto de dos horas.

“Humildemente hablando, la gente cree que conoce la vida de los famosos, pero no es así. No saben lo que sentimos, lo que vivimos. Nunca sabrán lo que un corazón puede sentir. No creas todo lo que escuchas. No conocerás mi verdadero yo a través de un video en Instagram, una entrevista o un TikTok. Si de verdad quieres conocerme, te invito a mi casa. Mi nombre es Benito Martínez Ocasio”, afirmó ante los asistentes.

Asimismo, el puertorriqueño aseguró saber cuál es su propósito y argumentó no arrepentirse de ninguna de sus decisiones. “Ni siquiera me arrepiento de mis errores porque aprendes de tus errores”, expresó.

Durante su presentación se subió a una moto acuática y tuvo como invitados a Ñengo Flow, Jowell & Randy, Jhay Cortez y Post Malone, quien apareció con una guitarra para acompañarlo -entre problemas con el micrófono- en ‘La Canción’ y ‘Yonaguni’.

Bad Bunny, primer latino en encabezar Coachella

El ‘Conejo Malo’ es el primer cantante de habla hispana que es cabeza del cartel de uno de los festivales más importantes en Estados Unidos, aunque ya había participado en 2019.

El intérprete de ‘Me porto bonito’ sabe la importancia que esto significa para los latinos que “hemos estado rompiéndola desde hace algún tiempo”.

“Acabo de hacer una gira el año pasado que nunca imaginé que podría hacer. He estado fuera por un tiempo (…) se siente cabrón estar aquí esta noche y que todos ustedes estén aquí conmigo”, expresó ante el júbilo de los asistentes al referirse a su ‘World’s Hottest Tour’, la gira latina más taquillera.