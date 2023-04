‘CH y la pizza’: El dueto de Fuerza Regida con Natanael Cano que es tendencia en TikTok

Fuerza Regida y Natanael Cano han dado de qué hablar luego del estreno en diciembre pasado de su colaboración ‘CH y la pizza’, un corrido tumbado que cuenta con ciertas referencias al narcotráfico.

El tema forma parte de los álbumes dobles de la agrupación de música mexicana Pa Que Hablen y Sigan Hablando. Una de sus polémicas fueron las declaraciones de Natanael, quien aseguró que incluso se peleó con el vocalista Jesús Ortíz porque no quería cantar una parte.

“No es cuestión de culto, pero porto los collares, santería que casi nadie trae por acá” se interpreta en el tema, creencia que no sería del agrado del cantante, quien explicó en un video la razón.

“No me gusta cantar los collares, vienen rolas nuevas en donde también mencionan todo eso y yo no le canto, no le entro a los versos esos, yo no quiero representar ningún tipo de bandera (…) Yo no apoyo al diablo, yo no apoyo a los demonios convertidos, vestidos, yo no apoyo a esta juventud”.

Compuesta por Miguel Armenta y Daniel Candia también nombra las iniciales de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán como el título del tema de La Adictiva y Luis R Conriquez: “JGL haciendo verdes, melena larga como la porto yo”.

Pero no es la única en relación al líder del Cártel de Sinaloa recluido en Estados Unidos y la forma de ganar dinero, pues también hablaría de la ‘Chapiza’, la nueva generación.

‘CH y la pizza’ se convirtió en tendencia

El video oficial de la canción ya superó las 92 millones de visualizaciones en YouTube, además que se encuentra en el top ten de tendencias musicales.

Pero no es la única plataforma en la que tuvo tanto éxito, pues el éxito se replicó en la red social TikTok, en donde se ha tomado como fondo para cientos de publicaciones en distintos contextos.