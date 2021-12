Natanael Cano: ¿heredero del género regional mexicano?

La muerte de Vicente Fernández ha traído miles de reacciones en redes sociales. Una de ellas se dio por parte de algunos usuarios, quienes posicionaron el nombre de Natanael Cano entre las tendencias al considerarlo el ‘heredero’ del género de la música regional mexicana tras la partida del mundo terrenal del ‘Charro de Huentitán’.

Esta postura ha traído mayores críticas que adeptos debido a que el cantante de corridos tumbados ha visto su carrera envuelta en polémicas. A otros simplemente no les gusta su música o su particular estilo al cantar.

“El Chente se podrá ir en paz, la música mexicana queda en manos de Natanael Cano”, escribieron algunos. El debate generó comentarios como que la comparación era una ‘falta de respeto’, pero también hubo quienes lo secundaron; incluso se generaron algunos memes, uno de ellos la forma en la que Fernández se levantaría de su ataúd al escuchar tal afirmación.

Hace tres semanas, el intérprete oriundo de Hermosillo compartió una publicación por la que fue desacreditado, en la que pedía a sus seguidores ayudarle con el nombre de su nuevo disco con una afirmación: “El regional y el género nunca sería lo mismo sin mí, de esto estoy seguro. Me ayudan, yo los ayudo. Vamos para arriba. Me siento tan cabrón que le quiero poner Natakong”.

El cantante de 20 años ha generado controversia luego de compartir en su estilo algunas estrofas de Hermoso cariño, una de las canciones de más éxito en la carrera de Vicente Fernández. Acompañado de amigos y un mariachi, fue la forma en la que decidió rendirle homenaje al ídolo mexicano.

Recientemente, Natanael grabó el dueto de Amor tumbado al lado de Alejandro Fernández. Su admiración no paró ahí, ya que grabó un video en donde entonó su tema Me dediqué a perderte, aunque con un celular en la mano porque no conocía la letra en su totalidad.