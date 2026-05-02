Díaz-Canel lanza ‘grito de ayuda’: Apela a la comunidad internacional tras amenaza de Trump de invasión

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a la comunidad internacional a determinar si permitirá que Washington ataque militarmente a su país luego de que el presidente de EU, Donald Trump, dijese que tomará el control de la isla “casi de inmediato”.

“El presidente de EU eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, denunció en redes sociales Díaz-Canel y agregó: “La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

El presidente cubano consideró que las amenazas de la administración Trump a Cuba buscan solamente “satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

No obstante, Díaz-Canel agregó una advertencia: “Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”. “Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional”, afirmó el presidente cubano.

‘No nos dejamos intimidar’: canciller cubano

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió este sábado con un “no nos dejamos amedrentar” a las declaraciones de la víspera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla “casi de inmediato”.

“Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo”, escribió Rodríguez en redes sociales.

El funcionario hizo referencia a las movilizaciones progubernamentales de la víspera, en las que participaron decenas de miles de cubanos.

Cuba acusa amenaza militar directa de Trump

A juicio del canciller, “la nueva amenaza clara y directa de agresión militar” de Trump “eleva la tensión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera”.

También vinculó el nuevo paso del presidente estadounidense con demandas de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

Trump aseguró este viernes que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, aunque agregó que primero terminará con el “trabajo” en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.

Trump endurece sanciones contra la isla

Ese mismo viernes, la administración Trump redobló sanciones contra Cuba.

Las medidas apuntan a pilares de la economía cubana, en especial los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en esos sectores o mantenga negocios con el gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en Estados Unidos.

Marco Rubio también lanza advertencia

Esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos en su territorio.

Además, aseguró que la administración del presidente Donald Trump no lo tolerará.

Asimismo, el Senado estadounidense rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar posibles operaciones militares que Trump pudiera ordenar sobre La Habana.

La Habana responde con movilización

Desde enero, la administración Trump intensificó la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero.

El presidente también sugirió en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El gobierno cubano convirtió este viernes la celebración del Primero de Mayo en una concentración de apoyo popular.

Los principales lemas se centraron en la defensa de la soberanía nacional y la independencia frente a la creciente presión de Estados Unidos.