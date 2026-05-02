Acorralan al CJNG: ¿Qué líderes han sido abatidos o detenidos y quiénes aún están prófugos?

Detenciones de familiares y operadores financieros golpean al círculo más cercano de 'El Mencho'.

La estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atraviesa una de sus mayores sacudidas tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ y la detención de Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’.

Una serie de detenciones han golpeado al círculo más cercano de ‘El Señor de los Gallos’. Entre los capturados destacan familiares —incluido uno de sus hijos y un yerno—, operadores financieros y otras figuras estratégicas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La información del Gabinete de Seguridad señala que una de las mayores organizaciones criminales del país ya ha perdido varias piezas clave en su cúpula, al mismo tiempo que se mantiene una disputa abierta por la sucesión.

El Financiero presenta un ‘mapa’ de la situación actual del CJNG: desde quiénes han sido detenidos o abatidos, hasta los nombres que comienzan a perfilarse como posibles sucesores de ‘El Mencho’.

El CJNG pierde a sus piezas clave entre detenidos y abatidos

Esta es la lista de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que se encuentran detenidos o que murieron durante operativos de fuerzas federales, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad y de autoridades de Estados Unidos.

Rubén Oseguera González ‘El Menchito’

A sus 14 años, el hijo de ‘El Mencho’, Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’, fue reclutado para unirse a la operación del Cártel Jalisco como miembro de alto rango, participando en la expansión del grupo hacia el occidente y centro del país.

Fue detenido en México en 2015 y cinco años después extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales por narcotráfico, conspiración para distribuir drogas y uso ilegal de armas. También se le acusó del asesinato de cinco hombres que le debían dinero.

‘El Menchito’, hoy de 36 años, se declaró culpable de cargos vinculados al tráfico de droga y fue sentenciado a una cadena perpetua y a 30 años de prisión en Estados Unidos en marzo de 2025.

Una imagen de Rubén Oseguera González, 'El Menchito', tras su detención en México en el año 2015. (Secretarías de Estado)

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa ‘El Guacho’

Identificado como el yerno de ‘El Mencho’, Cristian Gutiérrez Ochoa, conocido como ‘El Guacho’, fue detenido en California, Estados Unidos, en 2024, en el marco de investigaciones federales sobre redes financieras asociadas al CJNG.

De acuerdo con un documento judicial, ‘El Guacho’ empezó a trabajar con el CJNG en 2014, hasta consolidarse como uno de los colaboradores más cercanos de Nemesio Oseguera. Autoridades aseguran que se encargaba de las tareas de logística y de protección de activos del cártel en el extranjero.

Gutiérrez Ochoa está casado con Laisha Oseguera, hija de Rosalinda González Valencia y ‘El Mencho’. En 2021 habría intentado simular su muerte tras el secuestro de dos elementos de la Marina.

'El Guacho', yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, podría enfrentar 14 años de prisión en Estados Unidos.

Abigael González Valencia ‘El Cuini’

Considerado como el ‘cerebro financiero’ más importante del CJNG, ‘El Cuini’ es cuñado de ‘El Mencho’ y líder del grupo conocido como ‘Los Cuinis’, considerado como el brazo financiero del cártel.

Su papel fue fundamental en la consolidación del CJNG como una organización con capacidad transnacional. Bajo su gestión, el grupo amplió esquemas de lavado de dinero, inversión en bienes raíces, comercio internacional y tráfico de precursores químicos.

Fue detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. En marzo de este año, ‘El Cuini’ pospuso su audiencia por segunda vez en un intento por llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense.

Abigael González Valencia, 'El Cuini' fue enviado a EU junto a otros 28 narcotraficantes en agosto de 2025.

Antonio Oseguera Cervantes ‘Tony Montana’

Hermano de ‘El Mencho’, Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’, es considerado uno de los principales operadores logísticos y de control territorial del CJNG.

Fue señalado por autoridades mexicanas como responsable de coordinar redes de armamento, reclutamiento de sicarios y expansión del cártel en regiones estratégicas. Su detención significó un golpe directo al núcleo familiar que sostenía la estructura de mando.

‘Tony Montana’ fue detenido en diciembre de 2022 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo federal. En febrero de 2025, Antonio Oseguera fue uno de los líderes del narcotráfico en México entregados a Estados Unidos.

Antonio Oseguera Cervantes, hermano de 'El Mencho', fue entregado a autoridades de EU en febrero de 2025. (Nación321/Especial)

Érick Valencia Salazar ‘El 85′

El cofundador del CJNG, Érick Valencia Salazar, alias ‘El 85’, fue una figura clave en la consolidación del cártel.

Antes de fundar el CJNG junto con el ‘El Mencho’, formó parte del Cártel del Milenio y del clan de los Valencia Salazar. Tras su ruptura con Oseguera Cervantes, creó su propia organización conocida como La Nueva Plaza.

Valencia Salazar fue detenido dos veces en México. La primera en 2012, cuando fue capturado por el Ejército en Zapopan. Cinco años después fue liberado por un juez por presuntas fallas en el debido proceso.

Posteriormente, fue recapturado en 2022 en Tapalpa, Jalisco, el mismo lugar donde ‘El Mencho’ fue abatido. A inicios de este mes, ‘El 85’ se declaró culpable de conspiración ante una corte federal en Estados Unidos.

Érick Valencia Salazar, alias 'El 85', fue detenido por primera vez en Zapopan, Jalisco, en marzo de 2012. (Alexandre Meneghini/AP)

José Luis Sánchez Valencia ‘El Chalamán’

‘El Chalamán’ es identificado como tío de ‘El Mencho’ y presunto operador del CJNG en Colima.

De acuerdo con reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y expedientes judiciales, su nombre aparece asociado a actividades relacionadas con la administración de recursos y posibles esquemas de lavado de dinero vinculados a la estructura del cártel.

Fue detenido por primera vez en mayo de 2011 en Colima, aunque poco después fue puesto en libertad. En agosto de 2025 nuevamente fue arrestado tras contar con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos.

'El Chalamán', presunto tío de 'El Mencho' y operador del CJNG en Colima, fue detenido en agosto de 2025.

Audias Flores Silva ‘El Jardinero’

Dos meses después de la muerte de ‘El Mencho’, autoridades federales lograron la detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, durante un operativo de la Marina en Nayarit.

Según declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ‘El Jardinero’ era considerado uno de los posibles sucesores de ‘El Mencho’ e identificado como operador regional del CJNG en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, particularmente en la zona de Puerto Vallarta.

Flores Silva cuenta con una orden de extradición en México y es buscado por autoridades de Estados Unidos, quienes solicitan su extradición. Autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

Audias Flores Silva, 'El Jardinero', era considerado como uno de los posibles sucesores del 'Mencho' en el CJNG. (FGR / DEA)

César Alejandro ‘El Güero Conta’

Horas después de la captura de ‘El Jardinero’, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de César Alejandro, alias ‘El Güero Conta’, durante un operativo conjunto del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en Zapopan.

García Harfuch señaló que César Alejandro ‘N’ fue detenido como parte de las acciones contra la red de operadores cercanos a Audias Flores Silva.

Es identificado como operador financiero de ‘El Jardinero’, encargado de “lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”, detalló el titular de Seguridad.

‘El Güero Conta’, operador financiero del CJNG, fue recluido en Puente Grande tras su captura en Zapopan.

Hugo César Macías Ureña ‘El Tuli’

‘El Tuli’, la mano derecha de ‘El Mencho’, era identificado por autoridades como uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera dentro del CJNG. Tras la muerte de su líder, habría coordinado los bloqueos y agresiones contra fuerzas federales en Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo ubicó en El Grullo, un día después de la muerte de ‘El Mencho’, donde se desplegó un operativo para detenerlo. Durante la acción, ‘El Tuli’ intentó escapar y abrió fuego contra los militares, quienes finalmente lo abatieron.

Macías Ureña era operador logístico y financiero del Cártel Jalisco y ofrecía recompensas de hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado como una estrategia para incentivar los ataques contra las fuerzas federales.

Los nuevos líderes del CJNG: ¿Quién será el sucesor de ‘El Mencho’?

La muerte del ‘Mencho’ abrió un vacío de poder en el Cártel Jalisco Nueva Generación, y tras la detención de ‘El Jardinero’, la lista de posibles aspirantes al liderazgo se redujo.

Reportes oficiales y análisis de seguridad indican que el control del CJNG ya no recae está en una sola figura cercana al antiguo líder, sino que se reparte entre distintos operadores con funciones específicas.

Según investigaciones del Gabinete de Seguridad y reportes de agencias de seguridad estadounidenses, estos son los altos mandos del CJNG que podrían tomar el lugar de Nemesio Oseguera Cervantes.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de ‘El Mencho’

Uno de los perfiles más relevantes es Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’. Está casado con Jessica Johanna Oseguera, conocida como ‘La Negra’, hija del fallecido líder del CJNG.

Según el Departamento del Tesoro de EU, Castillo Rodríguez es señalado como un posible sucesor debido a su influencia en el puerto de Manzanillo, Colima, punto estratégico para la importación de precursores químicos provenientes de Asia, utilizados en la fabricación de fentanilo y otras drogas ilícitas con destino final en Estados Unidos.

Juan Carlos Valencia, el ’03′ y el peso del círculo familiar

Otro de los nombres en la línea de sucesión es el de Juan Carlos Valencia, también identificado como Juan Carlos González Valencia, alias ‘El 03′, hijastro de ‘El Mencho’.

Es hijo de Rosalinda González Valencia, primera esposa de Oseguera Cervantes y hermana de los González Valencia, líderes de Los Cuinis.

Según informes de seguridad, ‘El 03’ habría asumido mayor control de la organización tras la detención de operadores cercanos al líder criminal, entre ellos sus hermanos Antonio Oseguera Cervantes, ‘Tony Tormenta’ y Abraham Oseguera Cervantes, ‘Don Rodo’.

Juan Carlos Valencia, 'El 03', continúa prófugo de la justicia y es considerado como posible sucesor de 'El Mencho'.

Operadores en la mira: ‘El Sapo’ y ‘La Firma’

La lista de posibles sucesores de ‘El Mencho’ también incluye a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como operador con capacidad para movilizar a grupos de sicarios.

También ha sido vinculado al caso del Rancho Izaguirre y está bajo seguimiento de autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la FGR, tras la detención de José Gabriel Soto Martínez, alias ‘El Uber’, este habría declarado que estaba bajo sus órdenes directas y aseguró que el capo cuenta con el apoyo de los familiares de ‘El Mencho’.

El mexico-colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, ha sido identificado por el FBI como otro cabecilla de alto nivel dentro del CJNG. Estados Unidos incluso ofrece una recompensa de 250 mil dólares por información que lleve a su captura.

Autoridades lo relacionan con el atentado contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, además de acusarlo de dirigir una red de fraude internacional vinculada a tiempos compartidos.

Hugo Mendoza Gaytán, 'El Sapo', es identificado como segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Rivera Varela, alias 'La Firma', está implicado en el atentado contra García Harfuch y el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Con información de David Saúl Vela.