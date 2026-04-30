‘El Jardinero’, el cerebro de las finanzas del CJNG; aportaba los mayores ingresos económicos

Fue detenido en inmediaciones de la comunidad del Mirador, el estado de Nayarit Audias "N", "El Jardinero", identificado como uno de los principales generadores de violencia del CJNG (FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO)

Audias “N”, “El Jardinero”, invertía millones de pesos que obtenía de manera ilícita por el trasiego de droga y extorsiones, entre otros delitos, en propiedades de lujo, ranchos, aviones, yates y hasta empresas tequileras.

Lo anterior se supo tras la detención de César “N”, alias “El Güero Conta”, su operador financiero, cuya captura se llevó a cabo de manera simultánea a la de su jefe por parte de las fuerzas federales.

De acuerdo con las autoridades federales, la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación que encabezaba Audias “N” aportaba los mayores ingresos económicos a la organización.

¿Cuáles eran los negocios ‘sucios’ de “El Jardinero”?

Y es que no solo coordinaba el trasiego de cocaína procedente de Centroamérica, en embarcaciones y vuelos ilícitos, sino que también creó una red de extorsión a transportistas que operaba en varios estados del país.

Otras fuentes de obtención de recursos ilícitos eran el secuestro, despojo de propiedades, así como el trasiego y la venta de armas.

Por órdenes de “El Jardinero”, “El Güero Conta” invertía el dinero obtenido en la compra de aeronaves, embarcaciones, inmuebles de lujo y ranchos; además, colocaba capital en diversas empresas, como productoras agrícolas y destiladoras de tequila.

Desde julio de 2024, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de dicho operador financiero, quien utilizaba tres domicilios.

Autoridades cercan a líderes del CJNG

Luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera, “El Mencho” –en un enfrentamiento con las fuerzas federales el 22 de febrero pasado–, se incrementaron las acciones de inteligencia para continuar debilitando este grupo delictivo.

El 19 de abril, elementos de inteligencia militar llevaron a cabo trabajos de campo y seguimiento técnico que incluyeron vigilancia en dos inmuebles que estaban relacionados con la familia de César “N”, ubicados en Zapopan, Jalisco.

Tres días después, se ubicó el domicilio exacto que ocupaban la esposa y los hijos del operador financiero, alias El Güero Conta, por lo que hubo un seguimiento puntual.

A las 12:00 horas del 27 de abril, finalmente, se localizó a César “N” en su domicilio y, a las 14:40 horas, las fuerzas especiales de reacción inmediata de la Guardia Nacional, lo detuvieron.

En ese momento le aseguraron un arma larga, 50 cartuchos útiles, mil dosis de metanfetamina, 60 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.