Audias ‘N’, ‘El Jardinero’ será trasladado al Altiplano: Dictan prisión preventiva contra líder del CJNG

Audias ‘N’, conocido como ‘El Jardinero’, quedará en prisión preventiva, luego de su detención en Nayarit y de que la Fiscalía General de la República obtuviera que se mantenga tras las rejas mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ‘El Jardinero’ es señalado por su presunta participación en delitos como portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Tras su detención el lunes 27 de abril, así como su traslado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la autoridad judicial calificó como legal la detención de Audias ‘N’, señalado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y tras la audiencia se formuló la imputación en su contra.

‘El Jardinero’ será trasladado al Penal del Altiplano

Tras la audiencia contra Audias ‘N’, y luego de que la defensa aceptara la imputación, el presunto líder del CJNG y exjefe de seguridad de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, se espera que sea trasladado al Penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por ahora, se desconoce si se cumplirá la orden de extradición de Estados Unidos contra ‘El Jardinero’.

Audias ‘N’, nacido en Michoacán, fue uno de los principales operadores del narcotráfico en Puerto Vallarta, además de que operaba en estados como Nayarit, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

Es acusado de conspiración para la distribución de drogas en Estados Unidos, siendo uno de los responsables del narcotráfico desde Centroamérica y de hacer llegar drogas sintéticas a ciudades clave de Estados Unidos, como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

La DEA indica que ‘El Jardinero’ también estaba relacionado con laboratorios de droga del CJNG y la supervisión de ciertas aeronaves y pistas de aterrizaje ilegales.

Es posible que mientras avanzan las investigaciones se imputen más cargos, además de los relacionados con drogas y portación de armas de fuego.

Con información de Quadratín.