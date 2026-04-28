Cae ‘El Jardinero’, uno de los sucesores de ‘El Mencho’ en el  CJNG

Audias 'N', 'El Jardinero', sería uno de los posibles líderes principales del CJNG tras la muerte del 'Mencho'.

Autoridades federales detuvieron en Nayarit a Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, exjefe de seguridad del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y en Zapopan, Jalisco, fue detenido su operador financiero, César Alejandro ‘N’, ‘El Güero Conta‘.

‘El Jardinero’ era señalado como uno de los posibles sucesores de ‘El Mencho’ en el liderazgo del CJNG, por lo que su captura, en una operación quirúrgica, sin hacer un solo tiro, tiene un enorme impacto en el cártel. No obstante, el operativo derivó en brotes de violencia en distintos puntos de Jalisco y Nayarit.

La detención de este sujeto se logró pese a que tenía una escolta de alrededor de 60 personas y 30 camionetas.

No obstante, personal de inteligencia naval implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tripulado, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas y cuatro aeronaves de ala fija.

En la acción participaron 120 efectivos de operaciones especiales de la Marina, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo. “Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, los escoltas de ‘El Jardinero’ se dispersaron; sin embargo, mediante seguimiento aéreo se le ubicó cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, donde fue detenido”.

El Gabinete de Seguridad federal dijo que la captura de ‘El Jardinero’, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares de recompensa, ocurrió tras 19 meses de seguimiento y se hizo sin que hubiera personas fallecidas, lesionadas o daños colaterales.

De acuerdo con las autoridades, para llegar a ‘El Jardinero’ se hicieron trabajos de inteligencia, de campo y gabinete, encabezados por la Marina, y hubo intercambio de información con agencias estadounidenses.

Gracias a ello, se tuvo conocimiento de la posible ubicación de este objetivo prioritario en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, en Nayarit, donde se desplegó un operativo para su captura.

Audias ‘N’ cuenta con orden de reaprehensión en México por homicidio y orden de extradición a Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención y reconoció el trabajo de las autoridades de México, en especial la Marina , por su valentía y compromiso.

“La detención de Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, un líder violento del CJNG, representa un paso importante contra quienes lucran con fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades”, dijo en X.

“Acciones como ésta son esenciales para garantizar que aquellos que trafican con droga rindan cuentas… Cuando actuamos con determinación, obtenemos resultados que hacen que nuestras naciones sean más seguras bajo el liderazgo de @realDonaldTrump y la presidente @ClaudiaShein”.

En México, el secretario de Seguridad, Omar García Harcfuh, confirmó la detención y expresó “reconocimiento a las mujeres y hombres de @SEMAR_mx por su valentía, disciplina y compromiso”.

Según las investigaciones federales, ‘El Jardinero’ es líder regional del CJNG en Nayarit y como responsable de coordinar la producción y trasiego de drogas.

El Gabinete de Seguridad minimizó las protestas en Nayarit tras la captura de ‘El Jardinero’. Dijo que por la noche ya no habia bloqueos carreteros y solo seis vehículos y seis tiendas fueron quemadas sin que hubiera lesionados ni fallecidos. Negó también la suspensión de actividades.