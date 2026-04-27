VIDEO de la detención de ‘El Jardinero’: García Harfuch revela cómo fue el operativo en Nayarit

Alrededor de 60 personas conformaban el círculo de seguridad de 'El Jardinero', líder del CJNG que se escondía en Nayarit.

El Gabinete de Seguridad compartió imágenes y videos del operativo que llevó a la captura de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, posible sucesor de ‘El Mencho’, este lunes 27 de abril en Nayarit.

En el video, se observa cómo elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Marina rodean y luego esposan presuntamente a ‘El Jardinero’, capo por el cual el Gobierno de EU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Audias ‘N’ podría unirse a la lista de narcos enviados a EU durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum pues es requerido por las autoridades de ese país. Horas después de su captura, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de César Alejandro ‘N’, alías ‘El Güero Conta’, operador financiero de ‘El Jardinero’.

El operativo para capturar al posible sucesor de ‘El Mencho’ contó con colaboración de agencias de EU. Esa colaboración junto con trabajos de inteligencia de campo y gabinete permitieron ubicar al capo en la comunidad de El Mirador, Nayarit, detalló el Gabinete de Seguridad.

¿Quién es Audias ‘N’, ‘El Jardinero’?

Originario de Michoacán, ‘El Jardinero’, quien 45 años, fue en su momento jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, histórico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por fuerzas federales en febrero de este año.

‘El Jardinero’ asumió parte de las operaciones del CJNG en Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas para la producción y trasiego de drogas como metanfetamina, y el manejo de laboratorios clandestinos, según datos del Gabinete de Seguridad.

Estados Unidos busca la extradición de ‘El Jardinero’, quien es acusado de los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego en la Unión Americana.

‘El Jardinero’ ya sabe lo que es estar preso en cárceles estadounidenses, pues cumplió una condena de cinco años por tráfico de droga. Tras quedar en libertad regresó a México, donde fue detenido por autoridades mexicana en 2016 por su supuesta participación en una emboscada contra policías en la localidad de Soyatlán, Jalisco.

Así era el círculo de seguridad de ‘El Jardinero’ en Nayarit

Audias Flores Silva estaba estaba resguardo en una cabaña en la comunidad de El Mirador, Nayarit, que tenía un dispostivo de seguridad que involucraba alrededor de 30 camionetas y a más de 60 personas, detalló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

“Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo”, explicó.

Las autoridades habían estado siguiendo los rastros de 'El Jardinero' por cerca de 19 meses. (Tomada de X (@OHarfuch))

El Gabinete de Seguridad detalló que los escoltas de ‘El Jardinero’ intentaron ‘despistar’ a las fuerzas federales desplegándose en varias direcciones. Sin embargo, los elementos de la Marina ubicaron a Audias ‘N’ cuando este trató de esconderse en un desagüe.

El operativo para capturar a ‘El Jardinero’ culminó un trabajo de seguimiento de 19 meses. “La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales", resaltó.

Gobierno despliega vigilancia especial en el Pacífico

Tras la captura de ‘El Jardinero’, helicópteros de las Fuerzas Armadas de México fueron vistos sobrevolando Puerto Vallarta, ciudad que fue escenario de la quema de vehículos y negocios el día en el que ‘El Mencho’ fue capturado y abatido.

En el vecino Nayarit, en el municipio de Tecuala se reportó la quema de un negocio en la calle México esquina con Iturbide, así como detonaciones de arma de fuego en la cabecera municipal.

El gobierno local de Tecuala exhortó a la población “a permanecer en sus hogares y evitar salir a las calles hasta que las autoridades indiquen que la situación esté controlada”.

En Ahuacatlán, las autoridades pidieron evitar traslados no esenciales y mantenerse informados a través de canales oficiales, mientras que en Santa María del Oro se pidió “mantener la calma y permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso”.

Con información de AP y Karina Cancino