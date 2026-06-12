EU, en alerta por onda de calor: Partidos del Mundial 2026 se ‘asarán’ hasta con 39 grados

El calor azota tanto la costa este como la costa oeste de Estados Unidos mientras la Copa del Mundo 2026 se adentra en su primer fin de semana, tras su inicio en la Ciudad de México.

Las alertas por calor se extienden desde Maine hasta Carolina del Sur, incluyendo la ciudad de Nueva York, donde las altas temperaturas y la humedad harán que la sensación térmica alcance casi los 39 grados el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A lo largo de la costa este, se batirán, igualarán o estarán en peligro 43 récords diarios de temperatura máxima el viernes, según el Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos.

Según Tyler Roys, meteorólogo de la empresa de pronósticos AccuWeather los equipos de Brasil y Marruecos probablemente se enfrenten al mayor desafío en cuanto al calor, cuando jueguen el sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con temperaturas que rondarán los 27 grados Celsius al inicio del partido.

El partido entre Haití y Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, probablemente será mucho más cómodo, añadió.

“Hoy será el último día de lo peor en cuanto a calor récord”, dijo Frank Pereira, meteorólogo principal del Centro de Predicción Meteorológica. Un frente frío traerá alivio el lunes, con temperaturas ligeramente por debajo de lo normal durante algunos días.

Ese mismo frente frío provocará otra oleada de mal tiempo en el centro de Estados Unidos. El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos informó que el sábado habrá un riesgo elevado (nivel 3 en una escala de cinco niveles) de tormentas severas en partes de Misuri, Kansas e Illinois. Más de 6,2 millones de personas estarán bajo la amenaza de granizo, tornados y fuertes vientos.

¿Cuántos vuelos se han cancelado en EU por el mal clima?

El jueves se cancelaron mil 611 vuelos, principalmente desde Chicago y el aeropuerto La Guardia de Nueva York, después de que el mal tiempo azotara el Medio Oeste y provocara problemas de transporte en todo el sistema, según FlightAware. A las 6 de la mañana en Nueva York, se habían cancelado 370 vuelos con destino a Estados Unidos y sus alrededores, y más de 100 en Chicago.