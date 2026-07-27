Métele nitro a tu licencia permanente en CDMX: ¿Cuál es la fecha límite para hacer el trámite?

El trámite para la licencia permanente en CDMX continuará este año.

¿Ya sacaste tu permiso de conducir? El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este lunes que el trámite para la licencia de conducir permanente en la CDMX todavía puede realizarse este año, pero la fecha límite es en diciembre.

Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, explicó que quien quiera realizar el trámite para tener la licencia permanente.

“Consideramos que ha sido un programa con una muy alta aceptación, estamos hablando de más de dos millones de licencias permanentes que han sido emitidas. Quisiera mencionar que está vigente hasta el 31 de diciembre así que, no hay pretexto para que nadie se quede fuera, todavía hay tiempo suficiente. Pero como todo ciclo, vamos a cerrar el ciclo con la misión cumplida, apuntó.

E hizo un recordatorio a la población capitalina que aún pueden acudir a tramitar su licencia permanente para conducir y apuntó que “salvo algo extraordinario”, el trámite concluirá en diciembre de este año.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la reactivación del programa de licencia de conducir permanente en la CDMX a finales de 2024.

Luego, en noviembre de 2025, el gobierno de Clara Brugada extendió por un año más el trámite de licencia permanente para todo 2026.

Hasta el momento, no se han anunciado nuevos planes para que se continúe con la emisión de este tipo de licencias de conducir en la CDMX, por lo que la fecha límite es el último día de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX?

El trámite de la licencia de conducir permanente puede realizarse desde la App CDMX, en línea o en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Para ello, es necesario considerar algunos puntos básicos:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa Conduce sin alcohol (Alcoholímetro).

No tener sentencias por delitos viales.

Al respecto de la documentación necesaria para la licencia permanente:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Línea de captura pagada .

. Cita agendada previamente.

Evaluación teórica realizada.

Además, la persona solicitante debe pasar un examen teórico que es solo para quienes tramitarán su licencia por primera vez. Dicho examen puede hacerse en línea o desde alguno de los módulos de la Semovi.