Influencer ‘Lady Tacos de canasta’ cierra su local por extorsión: ‘Mandaban a personas a cobrar’

'Lady tacos de canasta' tuvo que cerrar su local tras recibir amenazas de extorsión. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro)

La influencer ‘Lady Tacos’ cerró el local de tacos de canasta que tenía en la Ciudad de México tras sufrir amenazas de extorsión en el Centro Histórico.

“Desafortunadamente es difícil porque le ponemos todo el empeño, todo el dinero a un negocio, no es para ser millonario, pero desafortunadamente nos tocó a nosotros”, dijo Marven, conocido como ‘Lady Tacos de canasta’, en entrevista con Azucena Uresti.

Marven relató que tras dicha situación cerró el local, pero continúa con las ventas a bordo de su puesto en bicicleta en el Centro Histórico de la CDMX.

“Mandaban a personas y decidimos de verdad mejor terminar con esto porque es un negocio familiar que no genera millones a pesar de lo que la gente ve en redes sociales y que salimos en televisión”, relató la influencer.

¿Qué sabemos sobre las extorsiones contra ‘Lady Tacos’?

Marven tenía su local en el Centro de la CDMX, pero no quiso revelar la cantidad de ‘derecho de piso’ que le cobraba el crimen organizado, solo detalló que las amenazas fueron más constantes.

“Fue muy triste, la verdad porque la gente llegaba a nuestro local y se emocionaban de que crecíamos, pero después llegaron con la intención de detener este ímpetu”, dijo.

‘Lady Tacos de canasta’ denunció el hecho ante las autoridades; sin embargo, aseguró que no hubo mayores consecuencias ni se solucionó el tema del cobro de piso.

“Todo esto fue denunciado, es lo único que podemos hacer como víctimas, nos corresponde levantar actas, denuncias, pero desafortunadamente se queda en eso porque no pasó nada”, agregó.

Así se hizo famosa Lady Tacos de Canasta

Marven, conocida como Lady Tacos de Canasta, dijo que ella atiende personalmente el negocio y también asiste a eventos a llevar el producto.

Es originaria de Villa de Etla, Oaxaca, y pertenece a la comunidad muxe. Se hizo famosa en redes sociales por su peculiar manera de vender tacos y por su característico grito: ‘¡Tacos, tacos de canasta, taaaacos!’

Además, también se hizo viral tras un video suyo durante una de las Marchas del Orgullo en la CDMX.

Más tarde apareció en la serie documental de Netflix Las crónicas del taco, en el episodio dedicado a los tacos de canasta.

En otras ocasiones, también fue viral en redes sociales tras denunciar problemáticas en la vía pública, por lo que aspiraba a mantener su negocio de tacos con un local.

“El mensaje para todos los mexicanos es que no se desanimen, seguirle echando ganas porque lo vamos a lograr en las calles, en nuestra bicicleta”, agregó Marven.