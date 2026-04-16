Quedan en un intento, 9 de cada 10 extorsiones en la CDMX, dice titular del C5

Salvador Guerrero Chiprés precisó que solo 2.5% de los casos reportados son por extorsión presencial en la CDMX y en este subgrupo nueve de cada 10 casos están vinculados al comercio informal. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los intentos de extorsión cometidos por grupos criminales en la Ciudad de México fracasan en casi nueve de cada 10 casos, reveló Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5.

Afirmó que 87.5% de reportes que se reciben en el C5 por casos de extorsión son tentativa, y no hechos consumados, lo que refleja una creciente confianza ciudadana.

“Esto representa un avance cualitativo de este modelo, no es un esfuerzo aislado, converge plenamente con la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo a El Financiero.

Entrevistado en el marco de la firma del Pacto contra la Extorsión –realizada el lunes en el Palacio del Ayuntamiento–, manifestó que este esfuerzo viene de noviembre de 2024 cuando se puso en marcha la línea contra la extorsión.

Explicó que, en los 17 meses de operación, se han recibido cuatro mil 515 reportes, de los cuales solo 12.5%, es decir, 564 casos, se refiere a extorsiones consumadas.

“Las tentativas extorsivas fracasan en casi nueve de cada 10 casos en la capital, la gran mayoría de las llamadas se atiende a tiempo para evitar el daño patrimonial en un intento depredador posterior, hay confianza ciudadana para pedir orientación oportunamente”.

El funcionario destacó que en lo que va del año hay una disminución de 29.2% en las extorsiones consumadas informadas por vía telefónica al C5, en comparación con el punto más alto registrado en agosto de 2025.

Además, precisó que solo 2.5% de los casos reportados son por extorsión presencial y en este subgrupo nueve de cada 10 casos están vinculados al comercio informal.

Añadió que la coordinación interinstitucional y ciudadana sellada el lunes pasado con el “Pacto contra la Extorsión sitúa a la Ciudad de México a la vanguardia nacional y demuestra que, con voluntad, política, tecnología y, sobre todo, con la confianza de la ciudadanía, es posible desactivar la amenaza y construir seguridad contra la extorsión”.

Guerrero Chiprés recordó a la ciudadanía los números telefónicos contra la extorsión: 5550363301, así como el 911 y el 089.

Sostuvo que a través de dichos números no solo se ayuda la ciudadanía víctima de extorsión o tentativa, sino que también se pueden impartir cursos o talleres de prevención a ciudadanos, grupo de vecinos, comerciantes o empresarios.

“Hoy los resultados desafían la lógica convencional, según la cual el ciudadano solo busca la autoridad cuando ya ha sufrido un daño patrimonial, también la busca para reportar incidentes delincuencialmente fracasados”, expresó el titular del C5.