Sheinbaum pide echar ‘ojito’ a acusación de Gustavo Petro de fraude en elecciones en Colombia

La elección presidencial en Colombia supone otra prueba para la izquierda latinoamericana.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió poner atención a la acusación de Gustavo Petro, mandatario de Colombia, sobre supuestas irregularidades en las elecciones de ese país.

“Es importante que se llegue hasta lo último de esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, dijo en la ‘mañanera’ de este lunes 1 de junio.

Sheinbaum, quien ha acusado que hubo un fraude en la elección presidencial de México en 2006, remarcó que “debe privar siempre la voluntad del pueblo” en cualquier comicio.

“Como siempre vamos a mantenernos escuchando, y obviamente hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro e Iván Cepeda”, puntualizó.

La declaración de Claudia Sheinbaum se da también después de que acusó a grupos de ultraderecha de Estados Unidos de querer intervenir en las elecciones intermedias de 2027 en México con la acusación contra el gobernador Rubén Rocha y 9 funcionarios públicos más de Sinaloa.

Elección presidencial en Colombia: ¿Quién ganó la primera vuelta?

Abelardo de la Espriella, abanderado de la derecha, salió con ventaja en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia con casi 44 por ciento de los votos, de acuerdo con datos preliminares.

El abogado superó así al senador progresista Iván Cepeda, aliado del actual presidente Gustavo Petro, quien reunió alrededor de 41 por ciento de los votos.

El candidato apoyado por el presidente de Colombia había liderado en los últimos meses gran parte de las encuestas y parecía confiado en que podría ganar en primera vuelta.

Gustavo Petro desconoció los resultados y aclaró que esperará a que los jueces electorales realicen el escrutinio, resuelvan eventuales reclamos sobre irregularidades y declaren formalmente la elección.

La primera vuelta presidencial representó un ‘medidor’ de la aceptación o rechazo a la agenda política de Gustavo Petro quien no se puede reelegir.

Mientras Iván Cepeda promete profundizar los programas sociales para los más vulnerables y continuar los diálogos de paz con los grupos armados, De la Espriella ha dicho que dará un vuelco total y reducirá el tamaño del Estado; beneficiará a empresarios, y presionará con operaciones militares a los grupos ilegales.

“Hay una polarización enorme en Colombia, lo que los votantes en su gran mayoría sugirieron es que no quieren una continuidad al gobierno de Petro”, aseguró el analista político Sergio Guzmán a AP.

“De la Espriella ganó la primera vuelta, eso es un golpe de opinión muy difícil de derrotar”, explicó.

De la Espriella calificó a su contrincante de “bandido aliado de narcoterroristas”, mientras Cepeda lo tildó de buscar regresar al país a un pasado “mafioso y corrupto”.

De la Espriella se autodefine independiente y se postuló sin el apoyo explícito de partidos tradicionales. Sin embargo, tras los resultados del domingo 31 de mayo comenzaron a tejerse alianzas políticas. La candidata Paloma Valencia —quien se ubicó en tercer lugar con 6.9 por ciento de los votos— y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anunciaron su apoyo al conservador, así como el exmandatario Iván Duque (2018-2022) y el partido Cambio Radical.

Con información de AP