México acelera su apuesta marítima: inversiones chinas y expansión multimodal rediseñan el comercio de América Latina con Asia y el Cono Sur

El Summit de Port-Laredo analizara nuevos esquemas del comercio que atañen a México y EEUU

El sistema portuario mexicano atraviesa una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas. Mientras el comercio global se reorganiza por el fenómeno del nearshoring, y los cambios logísticos por tensiones geopolíticas requiriendo de rutas logísticas más eficientes; México está consolidándose como una plataforma estratégica para conectar Asia, América Latina y Estados Unidos mediante corredores marítimos, ferroviarios y terrestres.

En este contexto, especialistas vinculados a Port-Laredo han comenzado a impulsar espacios informativos e impulsar análisis orientados a explicar cómo estos nuevos corredores multimodales podrían redefinir el comercio hemisférico durante la próxima década.

A través de iniciativas de divulgación y particularmente mediante el PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26, programado para este Julio, en la ciudad de Laredo, Texas, autoridades, operadores logísticos, agentes aduanales, expertos marítimos y actores del comercio internacional buscarán analizar el impacto de las nuevas rutas marítimo-terrestres, la integración de puertos mexicanos con corredores ferroviarios y terrestres, así como los retos regulatorios, tecnológicos y de infraestructura que acompañan esta nueva etapa del comercio internacional en América del Norte y Latinoamérica.

Parte de esta transformación incluye la participación de capitales e infraestructura desarrollandose en México, vinculados a China, así como inversiones multimillonarias de gigantes logísticos globales como APM Terminals quien participará en el Summit.

Uno de los proyectos más relevantes es la expansión del puerto de Veracruz, donde empresas vinculadas a China Harbour Engineering Company han participado en obras de infraestructura portuaria incrementando significativamente su capacidad operativa.

Veracruz en el Golfo de México, al mismo tiempo, el puerto de Manzanillo, principal entrada marítima de México sobre el Pacífico, viven una expansión histórica, en Manzanillo valuada en aproximadamente 2.7 mil millones de dólares. El proyecto busca elevar su capacidad hasta niveles comparables con algunos de los puertos más grandes del continente.

La relevancia de las inversiones terminales marítimas, va mucho más allá de México. El crecimiento del comercio Asia–México–Estados Unidos se está convirtiendo en una pieza clave del comercio multimodal hemisférico. Buena parte de las mercancías asiáticas que ingresan por el Pacífico mexicano en Manzanillo y Lázaro Cárdenas y posteriormente son movilizadas vía ferroviaria y terrestre hacia centros industriales del norte del país y hacia corredores fronterizos como Port-Laredo, considerado el principal puerto terrestre entre México y Estados Unidos.

APM Terminals anunció recientemente nuevas inversiones superiores a 350 millones de dólares en el puerto de Lázaro Cárdenas para ampliar su terminal especializada de contenedores y avanzar hacia nuevas fases de expansión. La empresa informó que el proyecto incrementará considerablemente la capacidad operativa incorporando automatización avanzada, electrificación y tecnología de trazabilidad logística.

Lázaro Cárdenas representa una pieza estratégica para el comercio multimodal debido a su profundidad natural, su capacidad ferroviaria y su conexión con los corredores industriales del Bajío y del norte de México. Para muchos especialistas, este puerto se perfila como una de las alternativas más competitivas para manejar carga proveniente de Asia que posteriormente cruza hacia Estados Unidos mediante esquemas intermodales.

Asimismo, APM Terminals también desarrolla un ambicioso plan de modernización en Puerto Progreso, Yucatán, con inversiones multimillonarias orientadas a ampliar terminales, modernizar infraestructura y fortalecer la conectividad logística del sureste mexicano hacia el Golfo de México y el Caribe.

Todo este movimiento refleja una tendencia más profunda: México ya no es únicamente una plataforma manufacturera vinculada al T-MEC, sino un centro logístico internacional que comienza a integrarse como puente marítimo-terrestre entre Asia, América Latina y Norteamérica.

Sin embargo, esta expansión también abre debates estratégicos para Estados Unidos y para la región. Diversos centros de análisis estadounidenses han advertido sobre el creciente papel de empresas chinas en puertos latinoamericanos y los posibles efectos geopolíticos de largo plazo sobre infraestructura crítica y cadenas de suministro hemisféricas.

Para México, el reto será equilibrar inversión extranjera, competitividad logística, soberanía estratégica y sustentabilidad ambiental. Lo cierto es que América Latina está entrando en una nueva etapa logística. Y México —con corredores multimodales que conectan puertos del Pacífico y Golfo con cruces terrestres estratégicos como Port-Laredo— parece decidido a convertirse en el gran eje articulador del comercio internacional del continente.

Especialistas en estos temas participaran en el Port-Laredo Global Trade Summit’26 en Julio del 12 al 14, anuncio en rueda de prensa Felipe Romero, director de Mercadotecnia de la Ciudad de Laredo Texas.

Contacto para conocer más del Summit: https://Portlaredo.com/tradesummit

Felipe G. Romero

Port of Laredo | City of Laredo

Cell: +1 210-304-9275

Email: fgromero@ci.laredo.tx.us