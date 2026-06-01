Wall Street avanza pese a que Irán detuvo negociación con EU; BMV cae 1.08%

El sentimiento de mercado se ensombreció tras un informe en el que se revela que Irán detendrá las conversaciones de alto al fuego con Estados Unidos, como protesta a una intensificación a la ofensiva terrestre israelí en el Líbano.

En Wall Street, el Nasdaq es el único que avanza 0.08 por ciento, en los 26 mil 996.91 enteros, mientras que las bajas son de 0.26 por ciento para el Dow Jones que cede 0.27 por ciento, en los 50 mil 898.35 puntos, seguido por el S&P 500 que ronda en las 7 mil 574.10 unidades, baja 0.10 por ciento.

Además, de acuerdo con analistas de Actinver, esta semana la atención estará en los datos de actividad y empleo en Estados Unidos: ISM manufacturero, JOLTS, ISM de servicios, solicitudes de desempleo, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. El reporte laboral del viernes será clave para validar si la economía mantiene suficiente resiliencia sin reactivar presiones inflacionarias.

¿Cómo cotiza la BMV este 1 de junio?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos con 1.08 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 67 mil 848.75 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 359.33 enteros, cae 1.10 por ciento.

Asimismo, los índices accionarios del lado de Europa anticipan pérdidas de 1.53 por ciento, en los 18 mil 77.40 enteros para el IBEX 35 de España, el FTSE 100 de Londres cede 1.11 por ciento a 10 mil 293.61 puntos, le sigue el CAC 40 de Francoa con 0.95 por ciento, en las 8 mil 105.86 unidades, mientras que el DAX en Alemania resta 0.69 por ciento, con 24 mil 934.21 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 94.17 dólares por barril, ya que suma 7.78 por ciento, mientras que el Brent con 6.69 por ciento más, cotiza en los 97.17 billetes verdes por unidad.