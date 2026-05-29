Estímulos a la gasolina sufren ‘descalabro’: Así queda el apoyo fiscal para la primera semana de junio

Hacienda mantuvo sin cambios los estímulos complementarios para los tres combustibles. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicó este viernes un fuerte recorte a los estímulos fiscales para las gasolinas y el diésel que estarán vigentes del 30 de mayo al 5 de junio, de acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los ajustes representan una reducción respecto a los apoyos otorgados durante la semana previa y elevan las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que deberán cubrir los combustibles automotrices.

La disminución más pronunciada se registró en la gasolina Premium, cuyo estímulo fiscal cayó de 43.56 a 16.98 por ciento.

En el caso de la gasolina Magna, el apoyo pasó de 51.26 a 28.32 por ciento, mientras que para el diésel descendió de 64.31 a 46.21 por ciento.

Hacienda reduce estímulos fiscales a combustibles

La publicación del DOF muestra que el apoyo para la gasolina menor a 91 octanos, conocida como Magna, se reducirá de 51.26 a 28.32 por ciento.

El monto del estímulo pasará de 3.4347 a 1.8978 pesos por litro.

Para la gasolina Premium, el recorte fue más pronunciado. El estímulo fiscal disminuyó de 43.56 a 16.98 por ciento y el apoyo monetario pasó de 2.4643 a 0.9606 pesos por litro.

En tanto, el diésel registró una reducción de 64.31 a 46.21 por ciento, mientras que el monto del estímulo bajó de 4.7352 a 3.4027 pesos por litro.

¿Cómo quedan las cuotas del IEPS?

Como consecuencia del menor apoyo fiscal, las cuotas disminuidas del IEPS aumentaron para los tres combustibles.

La cuota para la gasolina Magna pasó de 3.2654 a 4.8023 pesos por litro; la de la Premium aumentó de 3.1936 a 4.6973 pesos; y la del diésel subió de 2.6282 a 3.9607 pesos por litro.

Estímulos complementarios permanecen en cero

Hacienda mantuvo sin cambios los estímulos complementarios para los tres combustibles, los cuales seguirán en cero pesos por litro durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 5 de junio.

El acuerdo establece que las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del 30 de mayo, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.