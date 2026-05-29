Marcelo Flores va al Mundial 2026: El jugador del Tigres encabeza la lista de convocados de Canadá

A pesar de que jugó unos partidos con la Selección Mexicana, Marcelo Flores decidió representar al conjunto canadiense. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Los anfitriones tendrán a un mexicano en sus convocatorias. Este viernes 29 de mayo, la Selección de Canadá confirmó su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026; en la lista destaca el nombre de Marcelo Flores, jugador de Tigres, quien mañana disputará la final de la Concachampions.

La convocatoria de Marcelo Flores se da poco después de que Estados Unidos integró en su lista definitiva a Alejandro Zendejas. El mediocampista de Tigres figurará como uno de los representantes de la Liga MX en la Copa del Mundo.

La convocatoria se anunció el 29 de mayo y fue definida por el técnico Jesse Marsch; en la lista también destacan figuras como Alphonso Davies, Jonathan David y Cyle Larin. La lista canadiense la integran.

Porteros : Dayne St. Clair, Maxime Crépeau, Owen Goodman.

: Dayne St. Clair, Maxime Crépeau, Owen Goodman. Defensas : Alistair Johnston, Alfie Jones, Alphonso Davies, Derek Cornelius, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moïse Bombito, Niko Sigur, Richie Laryea.

: Alistair Johnston, Alfie Jones, Alphonso Davies, Derek Cornelius, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moïse Bombito, Niko Sigur, Richie Laryea. Centrocampistas : Ali Ahmed, Ismaël Koné, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio, Liam Millar, Marcelo Flores, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan.

: Ali Ahmed, Ismaël Koné, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio, Liam Millar, Marcelo Flores, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan. Delanteros: Cyle Larin, Jonathan David, Promise David, Tani Oluwaseyi.

El equipo de la ‘hoja de maple’ disputará la justa mundialista como coanfitrión y jugará sus partidos de la fase de grupos en casa. Canadá formará parte del Grupo B del Mundial 2026 junto a Bosnia y Herzegovina, Suiza y Qatar.

¿Por qué Marcelo Flores decidió jugar con Canadá?

La decisión de Marcelo Flores llamó la atención porque durante varios años fue considerado una de las principales promesas de las selecciones juveniles mexicanas.

Sin embargo, el futbolista de Tigres optó por representar a Canadá después de perder continuidad en las convocatorias del Tri y encontrar una mayor identificación con el proyecto canadiense.

El ‘Chelo’ Flores es originario de Georgetown, provincia de Ontario, Canadá. Su padre, Rubén Flores, es mexicano, mientras que su madre es canadiense de ascendencia inglesa. Además, pasó parte de su infancia y formación futbolística en Inglaterra, donde integró las fuerzas básicas de Ipswich Town y, posteriormente, del Arsenal, actual finalista de la Champions League.

Gracias a su historia familiar y personal, Marcelo Flores era elegible para representar a tres selecciones: Canadá por nacimiento, México por la nacionalidad de su padre e Inglaterra por la ascendencia de su madre y su estancia en territorio inglés.

Marcelo Flores incluso recibió una convocatoria de la selección Sub-16 de Inglaterra antes de incorporarse a los procesos juveniles del conjunto tricolor.

La decisión de representar a Canadá se consolidó tras su falta de minutos con la Selección Mexicana mayor, donde apenas sumó participación en tres partidos. Ante ese escenario, el mediocampista optó por un proyecto donde tuviera más oportunidades y continuidad.

Marcelo Flores Marcelo Flores debutó con Canadá en los partidos amistosos en los partidos amistosos de marzo de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

El propio Marcelo Flores explicó que su elección también respondió a un tema de identidad dentro del grupo canadiense, ya que encontró un entorno en el que se sintió más cómodo tanto dentro como fuera de la cancha.

El mediocampista destacó la cercanía con sus compañeros, la forma en que fue recibido desde su llegada y la confianza que le brindó el cuerpo técnico, factores que influyeron en su adaptación al equipo.

“El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México”, señaló en entrevista con OneSoccer, al referirse a su integración con el equipo.

Además, el futbolista consideró que su perfil encajaba mejor en la propuesta del conjunto dirigido por Jesse Marsch, donde encontró mayor confianza para desarrollarse dentro del campo.

Marcelo Flores debutó con la selección de Canadá el 28 de marzo de 2026, durante un partido amistoso frente a Islandia disputado en Toronto como parte de la preparación rumbo al Mundial.

¿Qué partidos jugó Marcelo Flores con la Selección Mexicana?

El entrenador argentino Gerardo Martino fue el encargado de darle sus primeros minutos a Marcelo Flores en la Selección Mexicana con miras a considerarlo para el Mundial de Qatar 2022.

El ‘Chelo’ Flores disputó un total de 3 partidos; debutó con México en diciembre de 2021 en un partido amistoso ante Chile, donde ingresó en los minutos finales del encuentro.

Posteriormente, participó en otro encuentro amistoso frente a Guatemala y tuvo su único partido oficial en la Concacaf Nations League contra Surinam. En total, el jugador acumuló 46 minutos con el cuadro azteca.

¿Qué otros jugadores destacan en la convocatoria de Canadá para el Mundial 2026?

La convocatoria de Canadá para el Mundial 2026 está encabezada por Alphonso Davies, capitán del equipo y uno de sus principales referentes, quien fue incluido pese a una lesión en el tendón de la corva sufrida en la Champions League con el Bayern Múnich.

En el ataque también sobresale Jonathan David, delantero de la Juventus, considerado uno de los futbolistas más importantes del equipo por su capacidad goleadora, además de Cyle Larin, quien se mantiene como otra de las opciones ofensivas del conjunto canadiense.

En el mediocampo destaca Tajon Buchanan, jugador del Villarreal, junto con Stephen Eustáquio, quien tuvo un fugaz paso por Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX.

Además de Marcelo Flores, la lista se completa con una base de futbolistas que militan en ligas europeas y en la MLS, lo que refleja la mezcla de experiencia internacional y juventud con la que Canadá afrontará el torneo como selección anfitriona.