‘La rodilla no me impide jugar’: Alexis Vega responde a rumores sobre su posible ausencia en el Mundial 2026

Alexis Vega ha presentado problemas desde el Apertura 2025 e incluso se sometió a una cirugía en enero de este año. (Foto: Cuartoscuro)

El Mundial 2026 está a días de comenzar y eso solo significa una cosa: Javier ‘El Vasco’ Aguirre tiene los días contados para anunciar la lista de los 26 jugadores de la Selección Nacional que jugarán el torneo.

Una situación que acrecentó los rumores sobre los nombres que estarán en el listado definitivo y, aunque algunas participaciones son claras, como la del portero Guillermo Ochoa, otras han generado dudas, tal es el caso de Alexis Vega.

El futbolista de los ‘Diablos Rojos’ del Toluca está en la prelista de convocados al Mundial 2026 de ‘El Vasco’ Aguirre; sin embargo, meses antes de ser llamado a la concentración, Vega se sometió a una operación por una lesión y permaneció varias semanas de baja.

Además, el llamado de César ‘Chino’ Huerta a la concentración aumentó las especulaciones sobre una posible ausencia de Alexis Vega en la lista final de convocados para la Copa Mundial de la FIFA, una situación a la que el jugador del Toluca respondió directamente.

Alexis Vega habló sobre los rumores que hay previo al Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Alexis Vega sobre los rumores del Mundial 2026?

El jugador del Toluca presentó algunas lesiones desde el Apertura 2025 y, aunque fue una pieza clave para que los ‘Diablos Rojos’ alcanzaran el bicampeonato, poco después tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico.

En enero, el jugador se sometió a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico, por el cual estuvo de baja algunas semanas, motivo por el que su condición rumbo al Mundial 2026 ha sido ampliamente cuestionada.

Al respecto, Vega comentó en una conferencia de prensa que los rumores sí llegan a molestarlo; sin embargo, está acostumbrado a que se especule sobre diferentes situaciones de su carrera.

“Durante muchos años han hablado de mi rodilla. En todos los partidos he demostrado con mi equipo. Como se los dije al principio, es una rodilla tocada, con muchas cirugías, pero que no impide jugar”, dijo.

Alexis Vega también compartió que está tranquilo con su desempeño durante la concentración y aclaró que en todo este proceso no se ha perdido ninguno de los entrenamientos.

“Estoy muy tranquilo, feliz (...) Es algo con lo que sueño bastante”, comentó sobre su deseo de ir al Mundial 2026 e indicó que es por este motivo que se ha cuidado aún más, pues busca un lugar en la lista de Javier Aguirre.

“Bajé de peso, me puse fuerte, eso me benefició mucho, tengo la ilusión de representar a México, a quién no le gustaría hacer historia en su país”, añadió en la conferencia de prensa.

¿Alexis Vega ha hablado con Javier Aguirre?

Javier Aguirre comentó en una entrevista con el canal de YouTube de El Poscass de Compass que ya tiene definidos a todos los jugadores que irán al Mundial 2026 y cuáles quedarán fuera.

“El proceso selectivo hizo que algunos se quedaran en el camino, pero la lista de 26 ya la tengo segura, es una responsabilidad muy grande, pero ya está”, dijo el técnico en la conversación.

A pesar de ello, Alexis Vega compartió que no se ha acercado a hablar con ‘El Vasco’ para preguntar si él es uno de los que aparecerán en la lista, por lo que esperará hasta que se haga el anuncio oficial.

Con los amistosos, Javier Aguirre buscará definir el 11 titular de la Selección Mexicana para el debut en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

“No, para nada, no está en mi cabeza hablar con el técnico para saber si estaré en el Mundial. Él sabrá el momento, así es, es su decisión, el momento y así es el futbol”, agregó.

La FIFA explica que las selecciones tienen como plazo máximo el primero de junio para entregar la lista definitiva. Por ahora ya se conocen algunas, como las de Brasil, Argentina, Inglaterra y Portugal.