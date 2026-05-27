México vs. Australia: Fecha, horario, convocados y dónde ver el amistoso de cara al Mundial 2026

México encarará el partido ante Australia ya con 14 futbolistas que militan en el extranjero. [Fotografía. ChatGPT]

Previo a que Javier Aguirre dé la lista definitiva para el Mundial 2026, la Selección Mexicana encarará su segundo juego de preparación ante Australia, uno de los últimos ensayos para definir al cuadro que afrontará el debut mundialista ante Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Después de vencer a Ghana en Puebla, México busca consolidar su funcionamiento con la incorporación de los futbolistas que militan en el extranjero, quienes poco a poco se han integrado a la concentración rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido México vs. Australia?

México enfrentará a Australia el próximo sábado 30 de mayo de 2026 en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, como parte de los partidos de preparación rumbo a la justa mundialista.

El encuentro está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX.

El Rose Bowl suele convertirse en una sede con amplia presencia de aficionados mexicanos en Estados Unidos, por lo que se espera un ambiente similar al que vivirá México durante sus partidos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en el Mundial 2026.

¿Cómo fue el primer partido de preparación de México rumbo al Mundial 2026?

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega después de derrotar 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el primer amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

El jugador de Chivas Brian Gutiérrez abrió el marcador apenas iniciado el encuentro tras aprovechar un error del portero africano, mientras que Guillermo ‘Memote’ Martínez selló el triunfo mexicano tras un veloz contragolpe en los primeros minutos de la segunda mitad.

Durante el encuentro, Javier Aguirre realizó distintas modificaciones para observar variantes ofensivas y defensivas, además de darle minutos a los jóvenes que están considerados para el próximo ciclo mundialista que encabezará Rafael Márquez.

Uno de los futbolistas que dejó mejores sensaciones en el partido ante la escuadra ghanesa fue el mediocampista de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, quien participó activamente en ataque y estuvo cerca de marcar en la primera parte. También destacaron Alexis Vega y Roberto Alvarado por las bandas.

México llega a su amistoso frente a Australia tras vencer a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. [Fotografía. Cuartoscuro] (Mireya Novo)

¿Qué jugadores que militan en el extranjero ya están concentrados con México?

La Selección Mexicana ya cuenta con varios futbolistas que militan en el extranjero dentro de la concentración rumbo a los últimos amistosos previos al Mundial 2026, además de que varios de ellos podrían sumar minutos ante el conjunto australiano.

Los jugadores que ya reportaron y apuntan a formar parte de la lista definitiva de Javier Aguirre son:

Edson Álvarez - Fenerbahce

Santiago Giménez - AC Milan

Raúl Jiménez - Fulham

Johan Vásquez - Genoa

César Montes - Lokomotiv Moscú

Jorge Sánchez - PAOK

Luis Chávez - Dinamo Moscú

Orbelín Pineda - AEK Atenas

Julián Quiñones - Al-Qadsiah

César Huerta - Anderlecht

Mateo Chávez - AZ Alkmaar

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Guillermo Ochoa - AEL Limassol

A ellos se suman los jugadores de la Liga MX que ya trabajan desde varios días en el Centro de Alto Rendimiento:

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Jesús Gallardo - Toluca

Israel Reyes - América

Erik Lira - Cruz Azul

Gilberto Mora - Xolos

Luis Romo - Chivas

Alexis Vega- Toluca

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas

Brian Gutiérrez - Chivas

Durante la semana, la Federación Mexicana de Futbol informó de manera escalonada la llegada de los futbolistas que juegan en el extranjero, quienes ya trabajan bajo las órdenes de Javier Aguirre de cara a la lista final de 26 jugadores.

¿Cómo llega Australia al amistoso contra México?

Australia también utiliza este partido como una de sus últimas pruebas antes del Mundial 2026, donde compartirá el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

Para el conjunto oceánico, el amistoso representa una oportunidad para medir su nivel ante una de las anfitrionas del torneo y llegar de mejor manera a su segundo partido mundialista ante Estados Unidos, selección que incluyó a Alejandro Zendejas, futbolista del América, dentro de su lista definitiva para el Mundial 2026.

El último enfrentamiento entre México y Australia fue en septiembre de 2023 y terminó con un empate 2-2 en el marcador en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En aquel encuentro, Australia tomó ventaja con goles de Harry Souttar y Martin Boyle; sin embargo, el conjunto tricolor rescató el empate en los minutos finales gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez y César Huerta.

Tras el partido ante Australia, México todavía disputará un amistoso más ante Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Díez antes de debutar en el Mundial frente a Sudáfrica.