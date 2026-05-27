¿Platicar con el bot saldrá caro? Costos y funciones de WhatsApp Plus, el nuevo servicio de Meta

WhatsApp tendrá un nuevo servicio de paga, con nuevas funciones que están por presentarse.

¿Si no pagas la versión premium no podrás hablarle a tu crush? Meta puso en marcha WhatsApp Plus, una modalidad de pago con la que la aplicación de mensajería instantánea tendrá modalidades especialidades para quienes contraten el servicio.

Los nuevos servicios, de acuerdo con Meta, de Mark Zuckerberg, mejorarán la forma de interactuar, expresar y conectar; sin embargo, las funciones no se han dado a conocer, y se añadirán en el futuro.

Sin embargo, el primer adelanto es que WhatsApp Plus, así como Facebook Plus e Instagram Plus tendrán acceso total a los chatbots de Meta AI, un paso clave para construir un negocio que ayudaría a compensar los cientos de miles de millones de dólares en inversiones en inteligencia artificial realizadas por la compañía.

Los usuarios pueden seguir utilizando el chatbot Meta AI de forma gratuita para generar imágenes y vídeos, pero con el uso repetido alcanzarán un límite. Meta no quiso revelar los límites de uso de cada nivel, pero afirmó que el plan Premium ofrece un uso significativamente mayor que el plan básico.

Las acciones de Meta, que habían estado bajando ligeramente el miércoles, subieron más del 3 por ciento tras la noticia. En lo que va del año, la cotización ha caído aproximadamente un 4 por ciento.

Precios de WhatsApp Plus y Meta Premium

La primera información dada a conocer por Bloomberg indica que habrá distintos servicios, y en el caso de WhatsApp Plus, los precios irán de los 2.99 a los 3.99 dólares mensuales.

Sin embargo, dichos precios dependerán del mercado. Además, habrán paquetes en los que los usuarios podrán seleccionar WhatsApp con Facebook o con Instagram.

En el caso de Meta One Plus, los servicios estarán dirigidos a quienes generan imágenes y videos con Meta AI serán optimizados, y mantendrán precios de 8 dólares al mes.

En un nivel más avanzado, Meta One Premium tendrá un costo de 19.99 dólares e incluirá las mismas funciones que Meta One Plus, pero en mayor cantidad.

Meta también está lanzando productos de suscripción actualizados para empresas y creadores. Estos incluyen dos nuevos planes: Meta One Essential por 14.99 dólares al mes y Meta One Advanced por 49.99 dólares al mes. El plan más caro incluye acceso a soporte técnico personalizado para las páginas de Instagram y Facebook del usuario, lo cual históricamente ha sido un punto débil para las pequeñas empresas que utilizan los productos de Meta.

Ma ha declarado que Meta, dueña de Facebook, espera vender en el futuro el acceso a agentes de IA junto con estas ofertas.

Actualmente, las suscripciones representan una porción muy pequeña del negocio total de Meta. La compañía reportó mil 290 millones de dólares en “ingresos no publicitarios” en el primer trimestre, una categoría que incluye las tarifas de suscripción, pero también las ventas de hardware como las gafas Meta AI y los cascos de realidad virtual. Su negocio publicitario, en cambio, reportó más de 55 mil millones de dólares en ventas durante el mismo período.