Mantener la tasa de interés ‘por cierto tiempo’ ayudará a afianzar la inflación: Banxico

Dejar sin cambios “por cierto tiempo” el nivel de la tasa de referencia permitirá tener más elementos que comprueben el desvanecimiento de las presiones inflacionarias en el país, aseguró Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico).

En la presentación del Informe Trimestral enero - marzo 2026 del banco central, recordó que en la reunión de la decisión de política monetaria de mayo se bajó la tasa, por mayoría, a un nivel de 6.50 por ciento y con esto concluyó el ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024.

“Consideramos que mantener esta postura por cierto tiempo va a contribuir, por un lado, a afianzar la trayectoria de la baja de la inflación. Nos va a permitir contar con una mayor evidencia del desvanecimiento que se prevé de los choques temporales que hemos visto en algunos productos del componente no subyacente a partir de la segunda mitad de este año”, aclaró.

A la par, sostuvo que esta postura permitirá corroborar el comportamiento de los determinantes de la inflación en México y de los efectos esperados. Aclaró que con estas acciones se refuerza la convergencia de la inflación a la meta de 3.0 por ciento prevista por el banco central para el segundo trimestre de 2027.

“También nos permite enfrentar los retos que tenemos en el entorno macroeconómico, incluidos aquellos que pudieran derivar de una prolongación y escalamiento del conflicto en el Medio Oriente y las repercusiones que pudiera haber derivados de éste”, sostuvo Rodríguez Ceja.

En otro punto, Galia Borja, subgobernadora del Banco de México, argumentó que las acciones del gobierno para contener la inflación, como la reactivación del PACIC o estímulos fiscales a las gasolinas, más que limitar las acciones de la autoridad monetaria ayuda a contener los precios.

“Lo que está sucediendo en México respecto de este esfuerzo del gobierno federal tampoco es exclusivo de nuestra economía. También se está viendo en otras latitudes. De ninguna manera siento que entorpezca nuestro trabajo. Al contrario, es muy bienvenido”, dijo.

Al respecto, el subgobernador Omar Mejía añadió que estas acciones desde el sector público no alteran la función del banco central. “Yo diría que forma parte de los elementos que justo se incluyen en el análisis que hacemos de manera rigurosa sobre el entorno económico”.

En este sentido, el subgobernador Gabriel Cuadra aclaró que el desempeño económico es uno de los determinantes que evalúan para reducir los niveles de inflación bajo su mandato prioritario. Enfatizó que la inversión y el consumo interno han debilitado la economía mexicana, lo que implica una ausencia de presiones de demanda.

El subgobernador Jonathan Heath habló sobre el dato récord de Inversión Extranjera Directa (IED), de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre del año. Dijo que esta cifra no es un concepto de valor agregado, contrario al indicador de formación bruta de capital fijo que ha registrado bajas.

“Si hay una inversión extranjera directa no significa necesariamente que esa sea una inversión. Una empresa que esté recibiendo esta inversión y decide pagar deuda o utilizar estos recursos para otra cosa no genera un valor agregado que pudiéramos catalogar como inversión que a su vez vaya a contribuir al mayor crecimiento económico”, concluyó.