IED marca máximo histórico en México: Llegan 23,591 millones de dólares en primer trimestre de 2026

Esta semana, representantes de EU viajarán de nuevo a México como parte de la revisión del T-MEC.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre de 2026, al registrar 23 mil 591 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento anual de 10.4 por ciento frente al mismo periodo, pero de 2025.

El desempeño de la inversión extranjera “es una muy buena señal”, sostuvo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al afirmar que los inversionistas internacionales están apostando a que México tendrá una posición privilegiada en la integración comercial de Norteamérica.

“Los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México. La mayor inversión extranjera directa desde Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el tratado que tenemos”, afirmó el funcionario durante la presentación de los resultados trimestrales.

Las cifras oficiales muestran que México superó el récord del primer trimestre de 2025, cuando la Inversión Extranjera Directa ascendió a 21 mil 373 millones de dólares, consolidando así una tendencia de crecimiento que se ha acelerado desde 2023.

Récord de la IED en México: ¿Qué sectores de la economía tuvieron los mayores incrementos?

Uno de los componentes más relevantes fue la reinversión de utilidades, que pasó de 16 mil 647 millones de dólares a 22 mil 222 millones de dólaares, equivalente a un incremento anual de 33.5 por ciento, lo que refleja que las empresas extranjeras ya instaladas en México están ampliando operaciones en territorio nacional, señaló Marcelo Ebrard.

Las nuevas inversiones también mostraron un avance, al pasar de mil 586 millones a mil 705 millones de dólares en el primer trimestre del año, es decir, un incremento de 7.5 por ciento anual.

Por sectores, el mayor dinamismo se concentró en actividades vinculadas a manufactura avanzada, servicios financieros, minería e infraestructura. La fabricación de vehículos reportó inversiones por 4 mil 33 millones de dólares, un aumento de 20.4 por ciento anual; mientras que los servicios financieros y seguros captaron 6 mil 851 millones, con un crecimiento de 28.8 por ciento.

También destacaron los incrementos en minería, con un alza de 39.7 por ciento; equipo de computación y componentes electrónicos, con un crecimiento de 58.7 por ciento; construcción, que prácticamente duplicó sus flujos con un avance de 96.3 por ciento; y transportes, correos y almacenamiento, que se disparó 123.3 por ciento anual.

¿Qué países trajeron más IED a México y en qué estados?

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los proyectos más relevantes estuvieron relacionados con electromovilidad, autopartes, inteligencia artificial, centros de datos, dispositivos médicos y componentes electrónicos en estados como Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México.

Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de la IED en México, con 10 mil 210 millones de dólares y un crecimiento anual de 23.6 por ciento. Le siguieron España, con 3 mil 804 millones; Australia, con mil 446 millones; Japón, con 985 millones; y Canadá, con 894 millones de dólares.

Marcelo Ebrard sostuvo que los capitales internacionales están ‘leyendo’ que México seguirá siendo el socio comercial más competitivo para abastecer al mercado estadounidense.

“Hoy en día nosotros somos el país que más exporta a Estados Unidos y que paga el arancel más bajo. Estamos en la mejor posición posible”, afirmó.

El secretario de Economía añadió que la revisión del T-MEC no está generando una señal negativa para los inversionistas, sino que, por el contrario, el mercado anticipa que México conservará ventajas estratégicas dentro de la región.

“Si estuvieran esperando otra cosa, pues no tendrían esa inversión”, indicó.