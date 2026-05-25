INE critica reforma para bloquear a ‘narcocandidatos’: ‘Vulneraría nuestra neutralidad’

La presidenta Sheinbaum propuso que el INE tenga la facultad para investigar a candidatos, esto por los alcaldes detenidos en la Operación Enjambre en Morelos y el Edomex.

La reforma para bloquear ‘narcocandidatos’ vulneraría la neutralidad e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió la consejera presidenta Guadalupe Taddei este lunes 25 de mayo.

La funcionaria criticó que la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas convertiría al INE en “juez y parte” y lo colocaría en el centro de la disputa política.

“Si el marco legal obligará al INE a asumir funciones que impliquen juzgar, determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones”, advirtió la presidenta del INE en conferencia de prensa.

¿Qué sabemos de la reforma para que el INE investigue a ‘narcocandidatos’?

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que la comisión adscrita al INE podría pedir información a organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar si una candidatura tiene un “riesgo razonable” de posibles vínculos con la delincuencia organizada.

La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales quienes serían elegidos por el INE para periodos de tres años.

De acuerdo con la propuesta, que será analizada en periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, los partidos deberán entregar una lista de candidatos.

“La Comisión notificará a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, además de informar las instancias que advierten ese riesgo. Con esa información, los partidos serán responsables de definir si registran o no una candidatura“, explicó Alcalde en la ‘mañanera’ del 21 de mayo.

“Las personas que aspiren a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que los postule su conformidad de ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta de la Comisión”, añadió.

Luisa María Alcalde remarcó que la consulta de información se realizaría en “condiciones de confidencialidad” y tendría el carácter de reservada. “No es una reforma constitucional, es una reforma a la Ley Electoral”, aclaró.

¿Por qué el Gobierno de México presentó una reforma contra ‘narcocandidatos’?

Claudia Sheinbaum justificó la propuesta al recordar los casos de alcaldes detenidos durante la Operación Enjambre en el Estado de México y Morelos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Desde que pasó lo de Morelos planteamos qué se puede hacer para evitar, o que el INE tenga las capacidades para poder saber, por lo menos una investigación. Obviamente, todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes", puntualizó.

La presidenta de México argumentó que el INE y los partidos deben contar con “mecanismos” que les permita conocer si sus candidatos tienen antecedentes que comprometan su integridad, esto de cara a las elecciones intermedidas de 2027.