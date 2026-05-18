Con menos candidatos y nuevas boletas: Los cambios de la reforma para mover Elección Judicial a 2028

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que si la reforma se aprueba, la elección judicial será en junio de 2028.

Luisa María Alcalde ‘cumplió con la tarea’ encargada de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le pidió a la nueva consejera Jurídica de la Presidencia presentar una reforma para mover la elección Judicial a 2028.

La consejera Jurídica anunció este lunes que se enviará a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, que incluye la simplificación de la boleta y una reducción en el número de candidatos.

“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del Poder Judicial al 2028”, dijo la mandataria en su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum y Luisa María Alcalde argumentaron que el cambio es para facilitar la votación ante la magnitud de las elecciones intermedias de 2027.

Sheinbaum explicó que el criterio principal no fue el costo, sino la operación electoral. La nueva fecha para la elección judicial sería el 4 de junio de 2028.

¿Cuáles son los cargos que se elegirán en la elección judicial?

“Más que el costo es la facilidad para elegir”, sostuvo la mandataria, al recordar que en 2027 hay elecciones para renovar gubernaturas en 17 estados, la Cámara de Diputados, congresos locales y gobiernos municipales en gran parte del país.

Luisa María Alcalde detalló que, si la reforma se aprueba, la jornada electoral de 2027 pasará a junio de 2028, tanto a nivel federal como local. En esa elección se renovarían los siguientes cargos del Poder Judicial:

4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

463 magistrados de tribunales colegiados de circuito.

de circuito. 385 jueces de distrito.

424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 estados.

La iniciativa también plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para verificar requisitos formales y homologar criterios de evaluación, incluida la aplicación de exámenes de conocimientos.

Según la presentación oficial, las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30, y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42.

Así serían las nuevas boletas para la elección Judicial

La reforma también será para simplificar la boleta electoral y que se vote por un juez y un magistrado por especialidad, entre candidaturas postuladas y juzgadores que busquen reelegirse.

De esta forma, las boletas distinguirán las candidaturas que postule cada Poder. Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá el territorio en los distritos judiciales que sean necesarios.

También se propone permitir que la elección de 2028 coincida con una eventual revocación de mandato y que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma ubicación, sin intervención de partidos.

La elección judicial en México de 2025, la primera en la historia del país, registró una participación de alrededor del 13 por ciento, lo que generó críticas por la dificultad para identificar a los candidatos en la papeleta.

*Con información de EFE