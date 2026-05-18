Wall Street ‘sonríe’ ante avances de tregua entre EU e Irán: Nasdaq y Dow Jones suben

Los mercados de renta variable a nivel global presentan un sesgo positivo, a medida que el mercado especula que podrían llegar a buen puerto las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con las que buscan detener el conflicto armado en Medio Oriente.

El Nasdaq presenta un incremento de 0.32 por ciento, en las 26 mil 308.32 unidades, seguido por el Dow Jones que sube 0.44 por ciento, en los 49 mil 738.73 puntos, mientras que el S&P 500 cede 0.05 por ciento, hacia los 7 mil 403.04 enteros.

De acuerdo con analistas de Actinver, el mercado sigue respondiendo de manera positiva gracias al soporte de resultados corporativos sólidos y el optimismo alrededor de la inteligencia artificial. Esta semana, la atención estará en las minutas de la Reserva Federal (Fed) y el reporte de Nvidia.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados este lunes?

El mercado local abre con aumentos de 0.52 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 68 mil 329.49 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 0.30 por ciento, en un nivel de mil 365.29 enteros.

Sin embargo, las variaciones del lado de Europa son positivas, empezando por el DAX en Alemania con 1.49 por ciento, en los 24 mil 310 enteros, el FTSE 100 de Londres gana 1.03 por ciento, en los 10 mil 304.72 puntos, seguido por el IBEX 35 de España con 0.72 por ciento más, en los 17 mil 752.80 enteros, y el CAC 40 de Francia suma 0.46 por ciento, hacia las 7 mil 988.95 unidades.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan pérdidas de 2.33 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 102.97 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 107.70 billetes verdes por unidad, con 1.39 por ciento menos.