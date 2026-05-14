La crisis de Magnicharters: Así fue la ‘caída en picada’ que tiene a la aerolínea al borde de la quiebra

Lo que comenzó como una suspensión de operaciones por dos semanas, se convirtió en una crisis mayor para Magnicharters, aerolínea que solicitó concurso mercantil ante la insolvencia financiera.

Grupo Aéreo Monterrey, que se encarga de operar Magnicharters, promovió una demanda voluntaria de concurso mercantil este jueves 14 de mayo, a más de un mes de que terminaran las operaciones de la aerolínea.

El objetivo de esta demanda es reestructurar sus deudas con acreedores, y si todo sale bien, volver a operar; sin embargo, Magnicharters corre el riesgo de declararse en quiebra en caso de no encontrar una solución financiera.

El declive de Magnicharters: Así se ha deteriorado la aerolínea

La crisis que actualmente vive Magnicharters es resultado de un deterioro operativo de años, que impacta en la caída de sus indicadores de tráfico en los últimos cinco años.

Los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil revelan que en 2021 Magnicharters transportó a cerca de 425 mil pasajeros, y en el primer bimestre de este año apenas sumaba poco más de 20 mil viajeros.

A finales del año pasado, cuando Magnicharters tuvo un incidente en el AICM, únicamente contaba con cuatro aeronaves Boeing 737-300 de casi 30 años de antigüedad, con una de ellas fuera de servicio por mantenimiento.

Y fue a partir de este año que los problemas se intensificaron, ya que desde enero identificaron deficiencias financieras luego de una verificación técnica administrativa.

La crisis de Magnicharters no va del lado de seguridad, sino que los problemas son principalmente financieros.

Estos fueron los principales problemas de Magnicharters en el último mes:

12 de abril: Magnicharters suspende todas sus operaciones

La suspensión de operaciones de Magnicharters estaba contemplada únicamente para durar dos semanas, afectando vuelos a ciudades como Cancún, Mérida y Huatulco.

De acuerdo con las primeras versiones de la compañía, la suspensión se debía a “problemas logísticos”.

12 de abril: Trabajadores de Magnicharters emplazan huelga

El sindicato de trabajadores de Magnicharters solicitó el emplazamiento a huelga, debido al incumplimiento de contrato de la aerolínea.

La solicitud, que comenzó desde el 12 de abril y se dio a conocer dos días después, pedía a la Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes, Aéreo-Transportes, Similares y Conexos que obligaran a la aerolínea fundada en 1994 a cumplir el contrato colectivo, principalmente en el aspecto de los viáticos, de lo contrario, comenzaría la movilización.

14 de abril: AFAC ‘acorrala’ a Magnicharters y le prohibe volar si no acredita solvencia

La Asociación Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a Magnicharters un plazo para presentar un plan en el que se atiendan las irregularidades detectadas, además de que garantice el cumplimiento de condiciones para operar de forma segura.

Con esta medida, la autoridad suspendió temporalmente su certificado de operador aéreo, prohibiendo a Magnicharters volar y vender boletos, y en caso de que no lograra acreditar la solvencia requerida, se revocaría de manera definitiva el título de concesión.

14 de mayo: Magnicharters solicita concurso mercantil

Poco más de un mes después de la polémica, Magnicharters solicitó el concurso mercantil tras admitir su insolvencia y las deudas con sus acreedores.

Aunque la aerolínea busca volver a operar y entrar en una etapa de conciliación, espera que admitan su recurso.

De ser admitido, una jueza dictará medidas precautorias para proteger los activos de la empresa y se verificará su situación financiera actual.

Con información de Aldo Munguía.