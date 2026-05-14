Riña en Metro La Raza termina en explosión de petardo; hay un herido

Una riña y una explosión de petardo habrían ocurrido dentro del Metro La Raza.

Una explosión de petardo que se registró en El Tunel de la Ciencia, ubicado en la estación La Raza del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dejó un herido.

De acuerdo con reportes, el incidente se trató de una riña entre personas que se encontraban al exterior del Metro y que terminaron confrontándose al interior de las instalaciones del transporte público.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para atender la situación. No se reportaron detenciones.

“Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino y disuadió una riña entre un grupo de jóvenes en la correspondencia de la estación La Raza de la Línea 5 del Metro”, indicó el servicio.

Un video compartido en redes sociales muestra un pasillo de las instalaciones de La Raza y a personas en medio de humo, sin que se pueda observar el orgien de este.

“Derivado de estos hechos, se proporcionaron los primeros auxilios a una persona que presentó lesiones menores y, al no requerir otro tipo de apoyo, continuó su trayecto en compañía de un familiar”, añadió.

De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y la situación quedó controlada en el lugar, sostuvo el STC.

El Metro dijo que la presencia del personal de vigilancia permanece activa en la estación para atender cualquier eventualidad.

Usuarios reportan caos en la Línea 3 del Metro

Una vez más se reportó caos en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, con el retraso y la aglomeración de personas a lo largo de la Línea 3.

En redes sociales usuarios reportaron fallas en el servicio y retrasos en los trenes.

“El metro un desastre. Se pone imposible cuando tardan los trenes en pasar mas de media hora. @MetroCDMX Horrible servicio”, escribió una usuaria.

Como respuesta, la cuenta oficial del Metro contesto: “Buena noche. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y ceder el paso a quienes descienden del vagón”.