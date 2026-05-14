El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) tiene un nuevo nombre: ¿Por qué ahora se llamará SOMP?

Especialistas explican que el término “ovario poliquístico” era impreciso y podía generar confusión en las pacientes.

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), uno de los trastornos hormonales más comunes en mujeres en edad reproductiva, tendrá un nuevo nombre tras un consenso internacional de especialistas. A partir de ahora, la condición será conocida como Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP), o PMOS por sus siglas en inglés.

La modificación fue impulsada por un consorcio internacional de médicos e investigadores, con la participación de 56 organizaciones y encuestas a miles de pacientes y profesionales de la salud, y presentada en la revista médica The Lancet, luego de más de una década de debates sobre cómo definir correctamente este padecimiento.

Durante décadas, miles de mujeres han normalizado las menstruaciones irregulares, dolores intensos, acné persistente, aumento de peso inexplicable o dificultades para embarazarse sin saber que detrás de esos síntomas podría existir un trastorno hormonal complejo.

Aunque afecta a millones de mujeres en el mundo, el SOMP ha permanecido rodeado de desinformación y estigmas. Parte del problema es que sus síntomas son muy variados y pueden aparecer de forma distinta en cada paciente, lo que ocasiona que muchas no reciban atención oportuna sino hasta mucho tiempo después de la aparición de los primeros signos.

Muchas mujeres pasan años entre consultas médicas y diagnósticos tardíos antes de descubrir que padecen el ahora llamado Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino, el cual se caracteriza además de un cansancio constante, caída de cabello y exceso de vello en el rostro, síntomas que con frecuencia se atribuyen al estrés o a la adolescencia.

¿Por qué el SOP cambia de nombre a SOMP?

Especialistas explican que el término “ovario poliquístico” era impreciso y podía generar confusión, ya que muchas pacientes diagnosticadas con el síndrome no tienen realmente quistes en los ovarios.

Además, el nombre anterior enfocaba la atención únicamente en el sistema reproductivo, cuando en realidad se trata de una enfermedad mucho más compleja que también involucra alteraciones hormonales, metabólicas y cardiovasculares.

El nuevo término busca reflejar mejor esa dimensión integral:

Ovárico , porque afecta la función reproductiva y la ovulación.

, porque afecta la función reproductiva y la ovulación. Metabólico , debido a que puede relacionarse con resistencia a la insulina, obesidad y diabetes tipo 2.

, debido a que puede relacionarse con resistencia a la insulina, y diabetes tipo 2. Poliendocrino, porque involucra varias hormonas y glándulas del sistema endocrino.

El cambio de SOP a SOMP busca reconocer que no solo afecta la salud reproductiva, sino también el metabolismo y el sistema endocrino. (Shutterstock)

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino?

El SOMP afecta aproximadamente a entre el 10 por ciento y 13 por ciento de las mujeres en edad fértil, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al igual que a personas transgénero.

Entre los síntomas más frecuentes están:

menstruaciones irregulares o ausentes

infertilidad

acné severo

exceso de vello corporal

aumento de peso

caída de cabello

resistencia a la insulina

También puede incrementar el riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño, ansiedad y depresión.

Los expertos señalan que el problema no son “quistes” como tal, sino folículos ováricos que no logran madurar correctamente debido a alteraciones hormonales.

Entre las manifestaciones más comunes del SOMP están las menstruaciones irregulares, resistencia a la insulina y acné severo. (Shutterstock)

¿Qué cambiará para las pacientes con SOP/SOMP?

Aunque el cambio de nombre no modifica de inmediato los tratamientos médicos, sí pretende mejorar la forma en que se diagnostica y comprende la enfermedad.

Especialistas consideran que la nueva denominación podría ayudar a:

acelerar diagnósticos

ampliar los controles médicos más allá de la fertilidad

impulsar investigaciones sobre metabolismo y salud cardiovascular

reducir el estigma asociado al término “ovario poliquístico”

La comunidad científica también espera que el nuevo enfoque permita que las pacientes reciban una atención más integral y no únicamente ginecológica.

Con información de The New York Times.