8M Día de la mujer: ¿Qué es la menstruación prematura, por qué sucede y cómo te afecta?

“A mí me llegó la menstruación a los nueve años. Estaba jugando futbol en la calle. Recuerdo que mi mamá estaba lavando, yo entré al baño y cuando vi la sangre, me dije, ¿qué me pasó, me lastimé? Le hablé a mi mamá y le conté y ella me dijo que ya estaba reglando” recuerda Fátima Vargas.

La llegada de la primera menstruación ocurre generalmente a partir de los 12 años. Sin embargo, hay niñas que comienzan a reglar a temprana edad y es el caso de Fátima, que la presentó a los nueve.

Esto se debe principalmente a la pubertad precoz, que aparece desde los ocho años en las niñas, con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento mamario, la llegada de la regla y la aparición de vello axilar. Estos cambios se pueden manifestar en cualquier orden.

¿A qué edad puede iniciar la menstruación precoz?

“La menstruación es temprana cuando se presenta antes de los diez años de edad. En ocasiones suele presentarse en la niñez temprana, sin embargo siempre tomamos como referencia esta edad”, explica la ginecóloga Teresa Guerrero.

Agrega que en la mayoría de ocasiones madres e hijas no acuden a consulta médica luego de que la regla temprana se presenta, ya que tienen como antecedente que tías y otras mujeres de la familia también tuvieron este mismo evento, por lo que lo consideran normal.

En entrevista, Fátima también contó que a sus nueve años no sabía qué era la menstruación y que en la escuela no le habían hablado de eso todavía, por lo que afirmó que le hizo falta orientación sobre el tema.

Aseguró que la llegada de la regla cada mes la imposibilitaba debido a los dolores en el vientre y la cintura. Dejaba de ir a la escuela, cuando lo que ella en realidad quería era su vida normal y seguir jugando, no dormir todo el día, como cuando tenía el periodo.

“Es un trauma porque era una niña de nueve años y dejé de jugar”, señaló Fátima. Al respecto, Princesas Menstruantes, un proyecto latinoamericano de educación menstrual, explica que una infante con la regla no se convierte en mujer, como se hace creer en la sociedad.

“Cuando una niña menstrua se convierte en una niña que menstrua y ya. Cuestionar las narrativas históricas que relacionan la menstruación con la madurez o sexualización de las niñas para beneficio del patriarcado y las violencias machistas es prioridad para quienes trabajamos en educación menstrual emancipadora”, se detalla en su sitio de Instagram.

Causas de la menstruación temprana en niñas

La ginecóloga Teresa Guerrero indica que estas son algunas de las causas de la menstruación temprana en niñas:

Hay predisposición genética, hay alteraciones que puede hacer que el desarrollo de las niñas sea más temprano.

Se ha encontrado que las niñas que tuvieron peso bajo al nacer y que fueron prematuras, tuvieron desarrollo alterado del ovario y pueden tener predisposición a una menstruación temprana..

y que fueron prematuras, tuvieron desarrollo alterado del ovario y pueden tener predisposición a una menstruación temprana.. Pacientes que tengan un tumor en el ovario.

Niñas que sufren obesidad, ya que el tejido adiposo produce hormonas y estas pueden condicionar que reglen más tempranamente.

“Actualmente se están estudiando factores ambientales, entre ellos la exposición a los xenoestrógenos, sustancias que salen del ambiente y que en el organismo estimulan la producción hormonal”, detalló Guerrero.

Abundó en que estudios en Norteamérica han encontrado que cada década la menstruación se va adelantando tres meses.

“Es decir, que al cabo de cinco o seis décadas la aparición de la regla se ha adelantando ya más de dos años; esto parece que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades y de la sociedad”, explicó la ginecóloga.

Señaló que también se pone especial atención en la alimentación, ya que el consumo excesivo de productos ultraprocesados y azúcares refinados pueden ser otro factor que contribuya a cambios hormonales.

¿Cómo afecta la menstruación prematura en un futuro a las mujeres?

Fátima, de ahora 29 años, cuenta que recientemente le detectaron el síndrome de ovario poliquístico. Esto luego de asistir a una consulta ginecológica, ya que tenía vida sexual activa, sin el uso de métodos anticonceptivos, pero no se embarazaba.

“Hasta hace poco me realicé mi primer ultrasonido y bastó con verlo más otros aspectos, para confirmar el diagnóstico. Fue tan simple y fue un alivio como mujer ver que yo no controlo mi cuerpo, por más que quiera”, expresó.

La ginecóloga Guerrero abundó en las afectaciones que puede haber en las mujeres que siendo niñas presentaron la regla a temprana edad.

“Hay estudios que encuentran que la menstruación precoz puede predisponer a las niñas a varios problemas de salud”, sentenció.

Consecuencias de la menstruación precoz:

Mayor predisposición a tener obesidad .

. Resistencia a la insulina.

Trastornos metabólicos .

. Predisposición al síndrome de ovario poliquístico.

Ventana estrogénica amplia, donde la niña es expuesta a los estrógenos durante muchos años porque regló antes de los 10 y este es un factor de riesgo para el cáncer de mama o de endometrio.

“Hay estudios a largo plazo donde se ha demostrado que las mujeres que tuvieron su menstruación antes de los 10 años, sí tienen un incremento en el ritmo cardiovascular”, detalló la especialista.

La regla temprana también puede predisponer a las mujeres a presentar una falla ovárica prematura, es decir, los óvulos que se tienen de reserva para ser fecundados en algún momento, se terminan y por lo tanto se presentan problemas de fertilidad a una edad mucho más temprana.

“Las visitas tempranas al ginecólogo dependen mucho de la cultura familiar, porque hay ciertos aspectos que se normalizan, como la menstruación precoz. Actualmente son cada vez la mamás que llevan a sus niñas a consulta cuando presentan este evento”, finalizó la especialista.