De misoprostol a medicamento vs. cáncer: Lista de todas las medicinas que el INSABI no compró

¿El Instituto de Salud para el Bienestar está en problemas? El organismo (creado durante este sexenio) informó que no pudo asegurar la compra de casi 28 millones de medicamentos y material de curación.

Se esperaba que las 639 claves de fármacos y material que quedaron desiertas en la primera licitación para el periodo 2023-2024 fueron asignadas.

Algunos de los medicamentos que no fueron asignados durante esta ronda son la vincristina, utilizada en tratamientos contra el cáncer; o el misoprostol (un medicamento que se usa para evitar las úlceras gástricas y duodenales) en óvulo o tableta.

Entre las razones por las que no se se concretó la adquisición de estos medicamentos están el que la oferta de las empresas participantes en la ronda no cumplieron los requisitos solicitados; no se recibió propuesta susceptible de valoración o el precio no era aceptable.

Lista completa de medicamentos que no se compraron:

Benzatina Nicotina en tabletas Nicotina en parches Lidocaína en gel Terbutalina (solución inyectable) Teofilina comprimida o en tabletas Salmeterol (suspensión en aerosol) Paracetamol (supositorios) Propranolol (tabletas) Danazol (cápsulas) Bromocriptina (tabletas) Desmopresina (solución nasal) Metoclopramida en solución Diyodohidroxiquinoleína (suspensión oral) Orciprenalina en solución inyectable) Orciprenalina en tabletas Ciclofosfamida (gragea) Vincristina (solución inyectable con 5 frascos) Vincristina (solución inyectable con 10 frascos) Dicloxacilina (solución inyectable) Clindamicina Cloranfenicol HIdralazina Glucagon Penicilamina (tableta) Metiltionino Etambutol (tabletas) Rifampicina en cápsulas Rifampicina en suspensión oral Pirazinamida (tableta) Prednisolona (solución oral) Beclometasona Aminoácidos cristalinos, solución inyectable pediátrica al 10 por ciento Nitazoxanida (tabletas) Neomicina polimixina B, fluocinolona y lidocaína Naproxeno (suspensión oral) Orfenadrina (solución inyectable) Noretisterona (solución inyectable) Desogestrel y etinilestradiol (tabletas) Norelgestromina-etinilestradiol (parches) L-Ornitina y L-Aspartato (granulado) Mometasona (suspensión para inhalar) Enoxaparina (solución inyectable con 10 jeringas) Exoxaparina (solución inyectable con 30 jeringas) Hidroxicarbamida (cápsulas) Ácido Aminocaproico Factor antihemofílico (solución inyectable) Factor VIII de la coagulación humano (solución inyectable) Ciclosporina (solución oftálmica) Olanzapina Levonorgestrel (gragea) Cloropiramina (solución inyectable) Calcitonina (solución inyectable) Octreotida (suspensión inyectable con un frasco) Octreotida (suspensión inyectable con un frasco y jeringa inyectable) Peginterferón alfa (solución inyectable) Pirimetamina (tableta) Alfa-Dornasa (solución para inhalación) Multivitaminas Leuprorelina (suspensión inyectable) Fludarabina (comprimidos) Linagliptina/metformina (tableta) Misoprostol (óvulo de liberación) Misoprostol (tableta) Concentrado de proteínas humanas coagulables Bromuro de glicopirronio Ácido acetilsalicilico Bromuro de aclidinio / formoterol Complejo de protombina humana Racecadotrilo (granulado oral de 10 miligramos) Racecadotrilo (granulado oral de 30 miligramos) Anfotericina B Fluorouracilo Flecainida (tabletas) Ácido acetilsalicílico Olmesartán / Amlodipino / Hidroclorotiazida Metildopa (tabletas) Heparina (solución inyectable) Azitromicina (suspensión) Vandetabib (comprimido) Fludarabina (solución con 5 viales) Fludarabina (solución con un vial) Azitromicina (con 3 tabletas) Azitromicina (con 9 tabletas) Ivermectina (tableta) Ramipril (cápsula o tableta) Fórmula para lactantes Clobazam Buprenorfina (20 tabletas) Buprenorfina (30 tabletas) Fenobarbital Biperideno Ciclopentolato Risperidona Sulpirida (50 tabletas) Sulpirida (20 tabletas) Conectores rotador metálico Agujas tipo huber angulada de acero inoxidable Agujas para biopsia desechable Amalgama dental Fluoruro de sodio Apósitos transparantes estéril de poliuretano Bolsa de papel grado médico con porosidad controlada para esterilizar con gas o vapor Catéteres para embolectomía Cánulas para traqueostomía para adulto Cementos ionómero de vidrio Ceras para huesos Cintas microporosa de tela Equipos domo de plástico Transductor de presión con accesorios Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual Controles biológicos para material esterilizado Protector / retractor quirúrgico Sistema de pulido para uso dental Suturas sintéticas no absorbibles con monofilamento de polipropileno con aguja Suturas seda negra trenzada con aguja Suturas sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico Suturas sintéticas no absorbibles de poliéster trenzado con recubrimiento de aguja Suturas sintéticas absorbibles con monofilamento de polidiozanona con aguja Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento anulado en todas sus fibras

Con información de Alejandra Rodríguez