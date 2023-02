Cáncer de mama: Niña de 7 años es diagnosticada con un tumor maligno en las mamas

El caso de una niña de 7 años diagnósticada con cáncer de mama sorprendió a la comunidad científica de Chile, ya que no se tiene registro de algún caso parecido.

En días recientes, medios locales de Chile reportaron que una familia de la comuna de Quillota presentó el caso de Maura, la niña que con siete años ya fue operada para la extirpación del tumor cancerígeno.

Patricia, madre de la menor, dijo a TVN que desde los cinco años un médico notó una anomalía cuando le realizó un control.

Explicó que un día mientras le aplicaba crema sintió un “protito” debajo de su pezón. El médico le dijo que lo que tenía la niña no era normal, y que si esperaba seguiría creciendo la anomalía.

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo... es fuerte para una persona adulta... Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama”, dijo la madre de la menor a medios de comunicación.

El diario 24 Horas de Chile informó que el presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, Felipe Tagle, dijo que al principio los doctores no querían tomar el caso, ya que no se atrevían y no se tenía información previa sobre un cáncer de mama a esa edad.

Ahora la preocupación de la familia de Maura es que llegue a desarrollar alguna metástasis, ya que no hay algún tratamiento que pueda recibir la menor en Chile, además de que su madre no quiere que todo quede en la operación, sino descartar por completo la presencia del cáncer de mama.

Felipe Tagle explicó que lo que seguiría para la joven, si no tiene metástasis, es un tratamiento de radiación para erradicar el cáncer de mama; sin embargo, por el tamaño de la niña, se desconoce si puede recibirlo.

Además, la familia de Maura contactó a especialistas en España que trataron casos similares, y actualmente ven las posibilidades de atender a la niña allá para que supere el cáncer de mama.

Con información de TVN, 24 Horas y BiobioChile.