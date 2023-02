Cáncer de ovario: ¿Por qué consumir ‘comida rápida’ aumenta el riesgo de mortalidad?

Los alimentos procesados aumentan hasta el 30 por ciento el riesgo de morir por cáncer de ovario, señaló un análisis del Ultra-processed food consumption, cancer risk and cancer mortality: a large-scale prospective analysis within the UK Biobank.

Los especialistas analizaron la relación entre comer alimentos procesados y 34 tipos de cáncer durante 10 años y observaron que cada aumento del 10 por ciento en el consumo de los alimentos poco sanos, se asoció con el incremento en un 2 por ciento de riesgo de desarrollar cáncer y en las mujeres, un crecimiento de 19 por ciento para ser diagnosticadas con cáncer de ovario.

Las muertes por cáncer también se dispararon considerablemente, ya que por cada 10 por ciento que se incrementó la ingesta de comida procesada, el riesgo de morir se reportó en un 6 por ciento.

¿Qué es el cáncer de ovario?

Los ovarios son dos glándulas reproductivas, las cuales se encargan de liberar óvulos y hormonas femeninas. Se dice que hay cáncer de ovario cuando se desarrolla un tumor maligno dentro de los ovarios.

De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, muchos casos de esta enfermedad pueden originarse en las células del extremo más distante de las trompas de Falopio. Además, como los ovarios están compuestos por tres tipos de células, en cada una se puede desarrollar un tipo diferente de tumor:

Tumores epiteliales: Se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario.

Se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario. Tumores de células germinales : Se producen de las células que forman los óvulos.

: Se producen de las células que forman los óvulos. Tumores del estroma: Se originan de las células del tejido estructural que sostienen el ovario y producen las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ovario?

Ya sea en etapa temprana o si la enfermedad se ha propagado, las mujeres que presentan cáncer de ovario pueden desarrollar los siguientes síntomas, de acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer: