¡Bájale al fast food! Estudio revela relación entre consumo de alimentos procesados y el cáncer

Los alimentos procesados no son recomendados como parte de la dieta diaria de las personas. Estos incluyen el fats food, enlatados y otros productos que son sometidos a varias dinámicas con el fin de que se conserven por más tiempo o sea muy fácil prepararlos.

Sin embargo, lo que parece facilitar la vida del ser humano, al final repercute en su salud. Un estudio reciente encontró relación directa entre el consumo de alimentos procesados y la muerte de personas por cáncer de ovario y otros tipos de este padecimiento.

Los alimentos procesados son así refrescos, papas fritas y sus variantes, pizzas congeladas, sopas instantáneas, salchichas, galletas y helados y mucho de esto es la comida favorita de las personas.

Ultra-processed food consumption, cancer risk and cancer mortality: a large-scale prospective analysis within the UK Biobank analizó a 197 mil personas en Reino Unido, donde más de la mitad de este universo de estudio fueron mujeres.

‘’Los alimentos procesados se producen con ingredientes industriales y se usan aditivos para ajustar colores, sabores y consistencia’', se detalla en el reporte de investigación.

Añadió que los cuerpos siempre reaccionan de maneras distintas a estos ingredientes, aunque el organismo siempre aceptará de una mejor manera alimentos frescos, como las frutas y verduras.

¿Qué relación hay entre el cáncer y los alimentos procesados?

Los especialistas analizaron la relación entre comer alimentos procesados y 34 tipos de cáncer durante 10 años.

Se indagó en los hábitos alimenticios de las personas, donde algunas consumían en un 9 por ciento comidas procesadas y otros hasta un 41.4 por ciento.

Después estos datos se compararon de acuerdo con los registros médicos, donde se detallaron diagnósticos médicos y muertes por cáncer.

Se observó que cada aumento del 10 por ciento en el consumo de los alimentos poco sanos, se asoció con el incremento en un 2 por ciento de riesgo de desarrollar cáncer y en las mujeres, un crecimiento de 19 por ciento para ser diagnosticadas con cáncer de ovario.

Las muertes por cáncer también se dispararon considerablemente, ya que por cada 10 por ciento que se incrementó la ingesta de comida procesada, el riesgo de morir se reportó en un 6 por ciento.

En cuanto al cáncer de ovario, el riesgo de morir debido a esta enfermedad se incrementó hasta en un 30 por ciento.

Otros aspectos que se consideraron al reportar la relación estrecha entre los alimentos procesados y el cáncer fueron el tabaquismo, la obesidad, claves genéticas y la actividad física que realizaban la personas.