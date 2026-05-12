México ‘rebasa’ a los aranceles: Exportación de autos aumenta 11.43% y la producción 2.1% en abril

Las exportaciones de vehículos ligeros fabricados en México aceleraron durante abril y registraron un crecimiento anual de 11.43 por ciento, al alcanzar 286 mil 317 unidades enviadas al exterior, es decir 29 mil 364 unidades más respecto al mismo mes del año pasado, cuando las armadoras colocaron 256 mil 953 unidades en mercados internacionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempeño exportador estuvo acompañado de un aumento en la producción nacional.

Durante abril, las plantas automotrices ensamblaron 329 mil 878 vehículos ligeros, cifra 2.14 por ciento superior a la registrada en igual mes de 2025.

“En las exportaciones, tuvimos un crecimiento de 11.4 por ciento, tuvimos una exportación de 286 mil 317 unidades y para el caso de abril, es el tercer mejor abril desde que se tiene registro, sólo por detrás de 2019 y 2024, cuando registramos máximos históricos”, comentó Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Detalló que en los datos acumulados entre enero y abril de este año, se tiene el cuarto mejor registro desde el 2005, con una producción de un millón 81 mil 948 unidades, lo que representó un crecimiento de 4.68 por ciento.

En términos absolutos, la fabricación nacional de vehículos ligeros aumentó en 6 mil 914 unidades frente a abril de 2025, cuando se produjeron 322 mil 964 vehículos.

“Durante abril de 2026, la producción de vehículos ligeros en México alcanzó las 329 mil 878 unidades, lo que representa un crecimiento de 2.1 por ciento. Este resultado se ubicó como el segundo mejor mes de abril para toda la serie histórica que tenemos, sólo detrás de 2019”, comentó la ejecutiva de la AMIA.

En cifras acumuladas, la producción de autos alcanzó un millón 299 mil 157 unidades entre enero y abril, un alza de 0.91 por ciento.

“En la producción por segmento, la participación de casi la mitad de la producción la tienen las SUV’s. Tuvimos una ligera caída de 0.1 por ciento, pero aun así representaron el 48.1 por ciento del total de la producción. Le siguieron las Pick Ups, con una participación de 31.8 por ciento”, agregó Adriana Ramírez.

(El Financiero)

Exportaciones a EU se mantienen pese a aranceles

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el crecimiento de exportaciones de vehículos ligeros se mantuvo a pesar de la política de aranceles impuesta por Estados Unidos, país que se mantuvo como el principal destino de los autos producidos en México.

Según señala Adriana Ramírez, Estados Unidos concentró el 76 por ciento de las exportaciones, aunque esto representó una caída de 3 por ciento respecto a abril de 2025, al recibir 821 mil 984 unidades ligeras.

Canadá, aliado de México en el T-MEC, ocupó el segundo lugar entre los destinos más relevantes para la industria automotriz mexicana, con 134 mil 245 unidades exportadas, seguido de Alemania con 36 mil 242 vehículos y Brasil con 18 mil 421 unidades.

“Tenemos que el 88 por ciento de las exportaciones van dirigidas a Norteamérica. Estados Unidos se mantuvo como nuestro principal socio con 76 por ciento de las exportaciones, seguido de Canadá, que tuvo el 12.4 por ciento, lo que representó un crecimiento de 37.4 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025”, añadió.

Cuando se analiza por segmento, las SUV’s, Pick Ups y los vehículos compactos, representaron el 97.1 por ciento del total de las exportaciones, colocando a México como uno de los fabricantes más importantes de la región en este segmento.

“El 51.7 por ciento de las exportaciones pertenecen a las SUV’s y se tuvo un crecimiento de 4.9 por ciento, esto en el acumulado. Después tenemos a las Pick Ups con 31.7 por ciento y los compactos con 13.7 por ciento, aunque estos tuvieron una caída de 8.3 por ciento respecto a abril de 2025”, señaló Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la AMIA.