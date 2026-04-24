EU reduce aranceles al acero y aluminio de México para vehículos pesados a 25% tras visita de Greer

El Gobierno de Estados Unidos abrió finalmente la puerta al arancel para el acero y aluminio provenientes de México y Canadá destinados a la industria automotriz pesada, de 50 a 25 por ciento para envíos que cumplan una serie de requisitos.

La medida, publicada en el Federal Register días después de la visita de Jamieson Greer, representante comercial de EU a México, establece el procedimiento que durante meses permaneció pendiente y que había impedido a productores acceder a este beneficio, pese a las insistentes gestiones de autoridades mexicanas ante el Departamento de Comercio estadounidense.

El ajuste arancelario es una exención condicionada, limitada a la cadena de suministro de vehículos medianos y pesados (incluyendo camiones y autobuses), dejando fuera al segmento de vehículos ligeros.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas mexicanas para acceder al arancel de 25%?

De acuerdo con el aviso oficial, las empresas que busquen acceder a la reducción deberán cumplir con una serie de criterios que refuerzan la integración regional, pero al mismo tiempo obligan a una mayor relocalización productiva en territorio estadounidense.

Entre los requisitos destacan el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC; el procesamiento del acero y aluminio bajo el esquema melted and poured dentro de la región, así como la condición de ser proveedor (directo o indirecto) de la industria automotriz pesada en Estados Unidos.

Adicionalmente, uno de los puntos es la exigencia de presentar planes con nuevos compromisos de producción en Estados Unidos, incluyendo detalles sobre ubicación y capacidad instalada.

La disposición deriva de la proclamación emitida en octubre de 2025 por la administración de Donald Trump, bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que habilitó la imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional y, en este caso, la creación de mecanismos de flexibilización para insumos estratégicos.

En la práctica, la política impactará a los grandes fabricantes automotrices con fuerte presencia en Norteamérica, como General Motors, Ford Motor Company y Stellantis, así como a su red de proveedores, que dependen de flujos integrados de acero y aluminio en la región.

Aranceles de EU a México no se irán, admite Ebrard

El secretario de Economía admitió que “no deberíamos ser nostálgicos de una época en la que no había aranceles”, en declaraciones a periodistas tras la visita de Jamieson Greer a la Ciudad de México.

Ebrard admitió que como parte de la revisión del T-MEC, el Gobierno de México buscará a lo mucho reducir los aranceles que Estados Unidos aplica a las mercancías de nuestro país.

“El mundo comercial, el sistema comercial que teníamos, basado en el libre comercio, ya es muy difícil que regrese”, sostuvo. México y EU acordaron la primera reunión bilateral de negociación del T-MEC para el próximo 25 de mayo. El encuentro será de nueva cuenta en la Ciudad de México.