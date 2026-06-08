Port-Laredo Global Trade Summit ’26: El Futuro del Comercio de Latinoamérica con América del Norte

El Panorama: La logística internacional atraviesa uno de los períodos de transformación más profundos de las últimas décadas; la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los nuevos esquemas arancelarios impulsados por distintas economías, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, las tensiones geopolíticas y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento normativo están modificando la manera en que las empresas producen, importan, exportan y distribuyen mercancías.

En este entorno de cambios acelerados, el PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio en Laredo, Texas, surge como uno de los foros más relevantes de análisis y discusión para el comercio internacional de América del Norte.

Porque importa: La importancia del encuentro radica en que se desarrollará precisamente en el principal puerto terrestre de los Estados Unidos, responsable de movilizar anualmente 350 millones de dólares en intercambio comercial entre México y Estados Unidos, una posición estratégica que convierte a Port-Laredo en un observatorio privilegiado de las tendencias que están redefiniendo el comercio mundial.

Los cambios ya son visibles. La próxima revisión del T-MEC genera incertidumbre sobre temas fundamentales como reglas de origen, mecanismos de verificación, integración regional, cadenas de suministro estratégicas, manufactura avanzada, contenido regional y procedimientos aduaneros. A ello se suman nuevas disposiciones regulatorias, mayores exigencias documentales y controles más rigurosos en materia de seguridad, cumplimiento y trazabilidad.

El Esquema Internacional actual: Paralelamente, los gobiernos y autoridades fiscales de diversos países continúan fortaleciendo esquemas de supervisión destinados a garantizar la transparencia de las operaciones comerciales y combatir prácticas de evasión o simulación. En México, conceptos como Manifestación de Valor, Materialidad de Operaciones, Razón de Negocios, Trazabilidad Documental y Cumplimiento Integral han adquirido una relevancia cada vez mayor para importadores, exportadores, agentes aduanales y operadores logísticos.

Lo que hace apenas algunos años era considerado un tema especializado para áreas fiscales o de auditoría, hoy forma parte esencial de la estrategia operativa de cualquier empresa vinculada al comercio internacional.

EL SUMMIT DE JULIO: Ante esta realidad, el Summit busca reunir en un solo lugar a autoridades de las aduanas de EEUU y sus agencias, especialistas, empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales de Mexico y EEUU, consultores, inversionistas y representantes gubernamentales para analizar los posibles escenarios que podrían enfrentar las cadenas de suministro durante los próximos años

Más allá de conferencias y talleres, el evento pretende convertirse en un espacio de interacción directa con quienes participan diariamente en la aplicación de estas disposiciones regulatorias. Para muchas empresas, el principal reto ya no consiste únicamente en entender las nuevas reglas, sino en interpretar correctamente su aplicación práctica y anticipar sus efectos sobre operaciones, costos y estrategias de crecimiento.

RISK & COMPLIANCE:La evolución de los sistemas aduaneros, los nuevos requerimientos de cumplimiento, la digitalización de procesos, el intercambio internacional de información fiscal y el fortalecimiento de las auditorías especializadas están generando un entorno donde la preparación técnica se convierte en una ventaja competitiva.

Al mismo tiempo, la competencia entre corredores logísticos se intensifica. Regiones como Brownsville, Eagle Pass, el Valle del Río Grande y diversos puertos marítimos mexicanos continúan desarrollando infraestructura, atrayendo inversiones y promoviendo nuevas rutas multimodales para atender la creciente demanda derivada del nearshoring y la relocalización industrial.

En consecuencia, la capacidad de adaptación será tan importante como la infraestructura misma.

Uno de los aspectos más relevantes del PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26 es que no surge de manera aislada. El encuentro se apoya en un ecosistema de especialistas, instituciones, organismos empresariales, operadores logísticos y expertos en comercio exterior que durante décadas han construido una red de conocimiento y experiencia difícil de replicar.

A través de la participación de organizaciones como Port-Laredo, Americas Trade Alliance, CENCOMEX USA, instituciones académicas, organismos empresariales y líderes del sector privado, el Summit busca generar un espacio donde converjan la experiencia práctica, la visión estratégica y la interacción con quienes participan en la toma de decisiones que afectan al comercio internacional.

En un escenario donde las reglas cambian constantemente y donde las oportunidades surgen al mismo ritmo que los desafíos, la información oportuna se ha convertido en un activo estratégico.

Entender las nuevas disposiciones ya no es suficiente. Hoy resulta indispensable analizar sus implicaciones, identificar oportunidades, anticipar riesgos y establecer relaciones con los actores que participan en la construcción del futuro comercial de la región.

Por ello, el PORT-LAREDO GLOBAL TRADE SUMMIT ’26 representa mucho más que una conferencia. Constituye una oportunidad para observar, desde el corazón mismo del comercio internacional terrestre de América del Norte, las transformaciones que están redefiniendo la logística global y las nuevas reglas bajo las cuales operarán las empresas durante los próximos años.

SITE: https://PORTLAREDO.COM/TRADESUMMIT

Contacto: Felipe G, Romero

Director de Marketing, Laredo TX

E-Mail: fgromero@ci.laredo.tx.us