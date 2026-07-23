Waldo Fernández perfila agenda en Nuevo León con foco en T-MEC, finanzas públicas e inversión

Waldo Fernández durante el registro de aspirantes a la coordinación de estatal en defensa de la transformación y soberanía Nacional de Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las finanzas públicas de Nuevo León y la certidumbre para la inversión se han convertido en los principales ejes de la agenda impulsada por el senador con licencia Waldo Fernández en el proceso interno de Morena para la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la entidad.

Desde el Senado, Fernández ha sostenido que la revisión del acuerdo comercial representa una oportunidad para fortalecer la integración productiva de Norteamérica y consolidar la posición de Nuevo León como uno de los principales motores industriales y exportadores del país.

En el ámbito estatal, el legislador ha advertido que la próxima administración enfrentará una presión financiera cercana a 30 mil millones de pesos, derivada de deuda, pasivos y proyectos inconclusos, entre ellos el monorriel y la carretera Interserrana, por lo que ha planteado la necesidad de recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Su agenda también incluye una reforma constitucional para impedir que un gobernador en funciones solicite licencia para competir por la Presidencia de la República, iniciativa respaldada por Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Felipe de Jesús Cantú y Andrés Mijes, con el argumento de fortalecer la continuidad institucional y la estabilidad gubernamental.

Fernández ha incorporado además propuestas para atender la crisis hídrica mediante la rehabilitación de la red de distribución, el reúso de aguas grises y nueva infraestructura, así como llamados a garantizar certeza jurídica para emprendedores y pequeñas empresas, al señalar que las presuntas prácticas de presión administrativa afectan la inversión y la generación de empleo en Nuevo León.

Esta versión es mucho más equilibrada: elimina calificativos, no afirma que “va arriba” o que “se consolida”, atribuye las posturas al senador y presenta una agenda temática con un tono informativo más propio de una nota de agencia.