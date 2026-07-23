‘La captura’: ¿Quién es quién en la película sobre ‘El Chapo’ de Netflix con Poncho Herrera de protagonista?

Alfonso ‘Poncho’ Herrera y Noé Hernández protagonizan La captura de Netflix, thriller inspirado en uno de los episodios más conocidos de la historia reciente del país: la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero desde una perspectiva distinta a la de otras producciones.

La cinta aterriza en la plataforma de streaming en agosto y no estará centrada en el entonces líder de narcotráfico sino en los policías a cargo de su detención.

La nueva película 'La captura' narra una de las detenciones del 'Chapo' Guzmán. (Foto: Cortesía)

¿Quién es quién en el elenco de ‘La captura’, película sobre la detención del ‘Chapo’?

El reparto está conformado por personajes que representan a policías federales, integrantes del círculo cercano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y personas que forman parte del entorno de los protagonistas.

Alfonso Herrera y Noé Hernández encabezan la historia como los agentes que conducen la trama, mientras que Héctor Kotsifakis interpreta al entonces líder del Cártel de Sinaloa. A ellos se suman Juan Pablo Cruz García como uno de los hombres de confianza del capo y Paola Fernández en un papel ligado a la vida personal del protagonista.

Alfonso Herrera como Arturo Carmona

Noé Hernández como Héctor Rosales

Héctor Kotsifakis como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Juan Pablo Cruz García como Jorge Iván “El Cholo” Gastélum

Paola Fernández como Isaura

Antonio Fortier como Barraza

Allan Durell como Ortega

Fernando Cuautle como Lagarto

Gerardo Trejoluna como Valladares

Isaac Bravo como Foco

Alejandra Vázquez de León como Joana

Regis Arroyo como Liz

Santiago Colores como Sapo

Daniela Torres como Bere

Berenice Mastretta como Chabela

Marcos Duarte como Capitán

Ingrid Úsuga como Reina

'La captura' es una película protagonizada por Poncho Herrera. (Foto: Cortesía)

La cinta está dirigida por Chava Cartas y escrita por Bernardo Esquinca, a partir de una crónica de Héctor de Mauleón.

¿De qué trata ‘La captura’, película protagonizada por Poncho Herrera?

La película sigue a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías federales que realizan un patrullaje nocturno en Los Mochis, cuando una revisión de rutina cambia por completo el rumbo de su jornada.

A partir de ese momento, ambos quedan involucrados en una situación que los obliga a enfrentar el poder del crimen organizado y a tomar decisiones que pondrán a prueba sus convicciones.

A diferencia de otras producciones sobre Joaquín Guzmán Loera, La captura no busca reconstruir la trayectoria del narcotraficante ni retratar el funcionamiento del Cártel de Sinaloa. La historia concentra su atención en la tensión, el miedo y los dilemas que viven los dos agentes durante las horas posteriores al operativo.

La cinta se inspira en la captura definitiva de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Aquella operación marcó el final de la fuga del narcatraficante, quien un año después fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar diversos cargos por narcotráfico.

¿Cuándo se estrena ‘La captura’ en Netflix?

La captura se estrena el 21 de agosto de 2026 en Netflix y también llegará al mer

cado internacional con el título Facing El Chapo.

De este modo, Chava Cartas regresa a la plataforma tras el éxito de Contraataque. Parte del rodaje se realizó en locaciones de Chihuahua, que sirvieron para recrear distintos escenarios del norte del país donde transcurre la historia.