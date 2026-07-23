De Toks a Petco: Las marcas que opera Grupo Gigante, el posible comprador de La Casa de Toño

Grupo Gigante, encabezado por Ángel Losada Moreno, cuenta con un amplio portafolio de marcas en los sectores restaurantero y comercial.

La cadena mexicana La Casa de Toño, famosa por su pozole y antojitos, analiza una posible venta en una operación que podría superar los 400 millones de dólares, un movimiento que busca impulsar su crecimiento en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

De acuerdo con información a la que Bloomberg tuvo acceso, entre los compradores interesados destaca Grupo Gigante, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, que ya cuenta con una sólida presencia en el sector restaurantero.

De acuerdo con información de Bloomberg, La Casa de Toño contrató a BBVA México como asesor financiero exclusivo para explorar la operación. Aunque Grupo Gigante figura entre los potenciales compradores, también existen otros consorcios mexicanos interesados. Hasta ahora, no se ha concretado ningún acuerdo.

Fundada en 1985 en la colonia Clavería, La Casa de Toño actualmente opera 81 restaurantes en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

¿Qué restaurantes tiene Grupo Gigante?

Si la compra se concreta, La Casa de Toño se sumaría a un portafolio de marcas con el que Grupo Gigante ha fortalecido su división de alimentos durante los últimos años.

Entre los restaurantes que actualmente forman parte de su operación se encuentran:

Toks, una de las cadenas de restaurantes familiares más grandes de México.

Shake Shack, la cadena estadounidense de hamburguesas premium.

El Farolito , especializada en tacos al pastor.

, especializada en tacos al pastor. Beer Factory : cadena de restaurantes y cervecería artesanal.

: cadena de restaurantes y cervecería artesanal. Panda Express, operada en México mediante una sociedad con la firma estadounidense.

Además del negocio restaurantero, Grupo Gigante también participa en otros sectores:

Retail y comercio especializado

Office Depot México

RadioShack México

The Home Store

Petco México

Casaideas México

Papelería y suministros para oficina

Prisa Depot

Marchand Papelerías (participación accionaria)

Negocio inmobiliario

Gigante Grupo Inmobiliario

Grupo Gigante opera marcas como Toks, Shake Shack México, Panda Express México, Office Depot México y Petco México. (Especial / El Financiero)

Este portafolio es resultado de la estrategia de diversificación que emprendió la empresa tras la venta de la cadena de supermercados Gigante a Soriana en 2007. Hoy concentra sus inversiones en restaurantes, comercio especializado, artículos para oficina, productos para mascotas, hogar y desarrollo inmobiliario.

Grupo Gigante fue fundado por el empresario español Ángel Losada Gómez, quien abrió la primera tienda Gigante en 1962. Tras su fallecimiento en 2004, el liderazgo de la empresa quedó en manos de su hijo, Ángel Losada Moreno, quien actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Administración del conglomerado.

La compra de La Casa de Toño aún no está definida

Fuentes consultadas por Bloomberg indicaron que la operación podría valuarse en más de ocho veces las ganancias ajustadas de La Casa de Toño, una cifra que representa aproximadamente el doble de la valoración de importantes operadores como Alsea, propietaria de Starbucks y Domino’s Pizza en México y España, y Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en Latinoamérica.

Hasta ahora, representantes de La Casa de Toño y Grupo Gigante no han confirmado la operación, mientras que BBVA México declinó hacer comentarios sobre el proceso.