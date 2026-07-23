¿Te salió un viaje demasiado bueno para ser verdad a Cancún? Así trabajan los montaviajes

Los montaviajes son una modalidad de fraude que aprovecha la alta demanda turística para atraer a familias que buscan ahorrar durante sus vacaciones. (Fotoarte: El Financiero / shutterstock)

Encontrar paquetes de viajes a Cancún con hotel, transporte y tours incluidos a un precio muy por debajo del mercado puede parecer muy atractivo; sin embargo, este tipo de ofertas suelen tratarse de estafas de montaviajes.

Los montaviajes son una modalidad de fraude que aprovecha la alta demanda turística para atraer a familias que buscan ahorrar durante sus vacaciones.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Cancún se ha convertido en el principal gancho de este tipo de ciberestafadores, toda vez que 43 por ciento de los reportes corresponde a supuestas promociones para este destino, seguido por Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta, otros puntos turísticos cuya popularidad facilita captar potenciales víctimas.

“El montaviajes es una modalidad de fraude en la que ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas reconocidas del sector turístico, como hoteles, aerolíneas, líneas de transporte y agencias de viajes, mediante la clonación de sus páginas web o perfiles en redes sociales”, explicó el organismo.

¿Cómo operan los montaviajes?

A través de estos sitios falsos, los delincuentes publican ofertas de paquetes vacacionales y servicios turísticos con precios atractivos para captar la atención de posibles víctimas. Los usuarios, al creer que se trata de promociones legítimas, contactan a la supuesta empresa.

“A través de estos sitios falsos publican ofertas de paquetes vacacionales y servicios turísticos con precios muy atractivos para captar la atención de posibles víctimas, quienes se ponen en contacto con la supuesta empresa para solicitar información o realizar una reservación”, detalló el Consejo Ciudadano a El Financiero.

Una vez establecido el contacto, comienza la segunda parte de la operación, ya que los ciberdelincuentes comienzan a ejercer presión sobre sus víctimas para que realicen depósitos o liquiden el costo total del viaje, todo ello bajo el argumento de asegurar que van a ser beneficiarios de la promoción que vieron en internet.

“Tras recibir el dinero, mantienen la apariencia de que la reservación fue confirmada; sin embargo, cuando llega la fecha del viaje, la víctima descubre que las reservaciones, boletos o servicios contratados nunca existieron, perdiendo así el dinero entregado”, agregó el Consejo Ciudadano.

El organismo detalló que el problema no termina en la decepción de llegar a un aeropuerto o un hotel y descubrir que no existe ninguna reservación, sino al descubrir el impacto económico que esta estafa implicó para la familia, ya que puede superar los 30 mil pesos.

“En 57 por ciento de los reportes, las víctimas realizaron depósitos bancarios de entre 10 mil y 30 mil pesos. Sin embargo, hay un caso cuyo perjuicio económico alcanzó los 2 millones de pesos”, expuso el organismo presidido por Ramón Beltrán Arellano.