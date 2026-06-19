Cancún busca convertir el turismo en inversión urbana

A 56 años de su fundación, Cancún enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia: mantener su liderazgo turístico mientras intenta resolver los rezagos urbanos que dejó un crecimiento acelerado.

Para Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez-Cancún, el principal reto es lograr que la prosperidad turística se traduzca en infraestructura, servicios y calidad de vida para quienes viven en el destino.

En entrevista durante el marco del Tianguis Turístico México 2026, la alcaldesa señaló que el crecimiento de Cancún superó cualquier planeación original y dejó pendientes importantes en movilidad, urbanización y servicios básicos.

“Cancún tiene 56 años, es un destino muy joven. Ya somos una ciudad de más de un millón de habitantes, con una oferta turística de más de 47 mil cuartos de hotel y con el aeropuerto internacional con más vuelos internacionales del país. Pero también tenemos grandes retos”, afirmó.

Peralta explicó que el desarrollo del destino se concentró inicialmente en una parte específica de la ciudad y posteriormente se expandió sin una visión integral para atender a la población trabajadora que llegó atraída por el auge turístico.

“Durante muchos años se invitó a las personas a ir a trabajar a Cancún, pero no se consideró ni la calidad de vida que iban a tener todos estos colaboradores, ni los traslados, ni el transporte público. Creció con más desarrollos sin infraestructura que con infraestructura”, comentó.

La presidenta municipal aseguró que actualmente una de las prioridades de su administración es regularizar colonias, ampliar servicios públicos y mejorar la movilidad urbana, especialmente para quienes trabajan en la industria turística.

Más recaudación para infraestructura

Uno de los principales cambios impulsados por la actual administración fue el fortalecimiento de la recaudación municipal. Ana Patricia Peralta explicó que al asumir el cargo en 2022 encontró un presupuesto insuficiente para una ciudad que recibe entre ocho y 10 millones de turistas al año.

“El presupuesto del municipio era de 4 mil 400 millones de pesos. Para una ciudad como Cancún era nada”, señaló.

Para incrementar los ingresos, el municipio actualizó las tablas catastrales después de más de una década sin modificaciones y elevó el derecho de saneamiento ambiental que pagan los turistas hospedados en hoteles.

“El valor del suelo de la zona hotelera estaba en 4 mil pesos metro cuadrado. Lo elevamos a 7 mil pesos. Y aumentamos el derecho de saneamiento del 30% de la UMA al 70%, siempre con consenso con los hoteleros”, explicó.

Estas medidas permitieron que el presupuesto municipal creciera de 4 mil 400 millones a 5 mil 600 millones de pesos en apenas un año. Actualmente, el presupuesto de Cancún asciende a 8 mil 700 millones de pesos.

“Con una eficiencia recaudatoria y programas de regularización estamos logrando que la prosperidad que genera el turismo se vaya a inversión en obra, seguridad, playas y otras cuestiones”, dijo.

La alcaldesa detalló que parte de esos recursos ya se destinan a pavimentación de avenidas, nuevas vialidades y mejoramiento urbano. Además, destacó la creación de un presupuesto participativo para que los ciudadanos decidan directamente algunas obras prioritarias.

“Creamos el presupuesto participativo donde los ciudadanos presentan proyectos, votan y deciden qué obras se llevan a cabo”, comentó.

Planeación urbana y seguridad

Otro de los ejes centrales para la administración municipal es el ordenamiento urbano y la seguridad. Peralta reconoció que Cancún se convirtió durante años en un reflejo nacional e internacional de los problemas y éxitos del turismo mexicano.

“Lo que pasa en Cancún es como un megáfono, se escucha a nivel nacional e internacional, tanto las cosas positivas como las negativas”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que el municipio trabaja en un nuevo reglamento de construcción y en la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para establecer reglas más claras sobre densidades, licencias y crecimiento inmobiliario.

“Vamos a dejar mucho trabajo a las siguientes administraciones porque ya hay una gran planeación. Hoy estamos resolviendo muchas cosas y dejando bases para el futuro”, concluyó.